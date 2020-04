Inició operativo por Turismo: ¿qué preguntan y qué documentos te pueden pedir?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este miércoles en las primeras horas de la mañana se iniciaron los operativos de control vehícular en el marco de la Semana de Turismo. A diferencia de años anteriores, esta vez el esfuerzo principal no estará solo en controlar el tránsito sino en pedirles a las personas que se movilicen con fines turísticos que vuelvan a sus casas.

Lo que se busca es que haya el menor movimiento posible para evitar el contagio de coronavirus. Es por esto que desde el gobierno se realizó un llamado para que las personas se queden en sus casas. "Esta semana va a ser totalmente atípica", indicó a El País Daniel Segovia, vocero de la Dirección Nacional de Policía de Tránsito.

Para exhortar a las personas para que no realicen viajes recreativos por turismo, habrá controles en varios puntos donde además se realizarán retenes policiales para pedir documentos y motivos de la circulación.

Los documentos que se solicitarán, explicó Segovia, son los mismos que se piden en una inspección de rutina como la licencia de conducir y la libreta de propiedad del vehículo.

La diferencia entonces está en las preguntas que se realizarán y para las que los funcionarios fueron capacitados. Se consultará hacia dónde se dirige la persona, en qué lugar se va a quedar y si viaja por motivos turísticos.

"Se va a fijar una especial atención, un especial cuidado en las personas que llevan carpas, tráilers, botes o casas rodantes, por ejemplo. Elementos que son típicos de una persona que se va de vacaciones", explicó el vocero.

Debido a que en Uruguay no rige una cuarentena obligatoria no se prohibirá el paso de las personas aunque se constate que efectivamente se trasladan con fines recreativos, ni habrá consecuencias puntuales. "Se apela a la responsabilidad y toma de conciencia", indicó Segovia y agregó: "Se va a incentivar el tema de pedir que las personas no tomen esa acción irresponsable de salir".

"Depende del nivel de conciencia de cada persona y del nivel de solidaridad. De que sepan que pueden ser vector del contagio y que llevan el virus a un departamento al que todavía no llegó", agregó.

Los retenes estarán ubicados principalmente antes de los peajes y a las salidas de las ciudades, con el objetivo de poder desincentivar a las personas antes de que estén cerca de su destino, par que la medida sea más efectiva. Los datos de todos aquellos que sean parados quedarán ingresados en una planilla oficial que luego será presentada a nivel institucional.



Por otra parte Segovia indicó que fue distribuido al personal que estará en las rutas implementos especiales para ayudar en la prevención al contagio, como son por ejemplo guantes y tapabocas. "El riesgo de sufrir contagio es grande", debido al nivel de exposición.

El operativo será acompañado además por unidades aéreas de la Policía para reforzar las medidas y estará vigente hasta el 12 de abril.