Abogado de preso fugado informó que no pudo ver a su defendido "por orden superior"

Anibal Martínez Chaer, abogado de Hugo Pereira Medina, quien se fugó el 14 de agosto del exComcar y fue recapturado el 26, dijo a El País que le "negaron el ingreso" a visitar a su defendido "por orden superior", y le "sugirieron" que concurra ante el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

"Esto es inconstitucional respecto a mi defendido. Viola no solo normas establecidas al respecto en el Código Penal uruguayo, sino también a nivel internacional el Pacto de San José de Costa Rica", expresó Martínez Chaer.



Consultado sobre quién le negó su visita a Pereira Medina, señaló que esto le fue informado por la subdirectora de la cárcel.



"El director (de la cárcel) le dijo a la subdirectora que me comunicara que tengo prohibido el ingreso como abogado para ver a mi defendido", contó. "Esto no existe. No pueden prohibirle a un abogado que vea a su cliente", lamentó.