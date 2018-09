El abogado de Balcedo, su entrenador y una allegada a su esposa acusados de lavado

El abogado del sindicalista Marcelo Balcedo, su personal trainer y una mujer allegada a su esposa Paola Fiege, fueron formalizados en las últimas horas por lavado de activos, según informó El Observador y confirmó a El País la jueza del caso, María Helena Mainard.



En el caso del abogado de Balcedo, el profesional fue formalizado por un delito continuado de lavado de activos, ya que se entendió que ayudó al sindicalista a ocultar bienes. El embargo es de US$400 mil, señaló la magistrada.



Al entrenador la Justicia le impuso también un embargo de US$400 mil tras ser acusado de lavado de dinero. En tanto, a la allegada de Fiege, que era titular de una de sus tarjetas con las que realizaba compras, se le impuso un embargo de US$200 mil.



La Fiscalía también había solicitado acusar a una escribana vinculada a la compraventa de inmuebles por parte de Balcedo, alegando que la misma no había denunciado las transacciones como sospechosas de lavado de dinero, pero la jueza no hizo lugar al pedido ya que consideró que no había elementos suficientes para la acusación.

Balcedo y Fiege fueron detenidos el pasado 4 de enero en una residencia del departamento de Maldonado. Él está en prisión preventiva desde enero. Ella estuvo en prisión, pero luego de unos meses le concedieron la prisión domiciliaria, que actualmente cumple.

Ambos están requeridos en Argentina por delitos contra el orden económico y financiero en modalidad de asociación ilícita.



En una de las casas de la pareja, las autoridades incautaron, entre otros bienes, varias armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, vehículos de alta gama y joyas. Además, se halló otra propiedad con animales exóticos cuya tenencia está prohibida en Uruguay, como llamas, ñandúes, alpacas, guacamayos y pavos reales.



La Fiscalía uruguaya incautó también más de US$ 6 millones en distintas cajas fuertes que Balcedo tenía en Montevideo y en la ciudad de Punta del Este.