Interior indignado con filtración del Parlamento sobre corrupción policial

El Ministerio publicó un comunicado repudiando la "violación del secreto" votado en la Comisión Permanente ayer y destaca la actuación policial en general. El ministro Eduardo Bonomi reveló ayer que hay efectivos que "protegen" a criminales.

El Ministerio del Interior expresó hoy a través de un comunicado su "indignación" por la filtración que se dio a la prensa de lo expresado ayer por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, en su comparecencia ante la Comisión Permanente en la que sostuvo que existe una red de "corrupción" policial que "protege" a los delincuentes en los barrios de Carrasco y Punta Gorda.

El comunicado expresa la "indignación por la violación del secreto votado por la sesión parlamentaria que trató el tema, secreto justificado por investigaciones judiciales en curso, que podrían ver alterado su resultado ante la difusión de su contenido".

Asimismo, sin negar la información, defiende la actuación policial en general y plantea "su más absoluto repudio a la filtración tendenciosa y mal intencionada de los hechos allí relatados, los cuales no son representativos de una fuerza que reúne en su inmensa mayoría a funcionarios policiales que hacen honor a su uniforme y al compromiso de arriesgar su vida para garantizar la seguridad de todos los uruguayos.

Todos los días se realizan reconocimientos de actuaciones destacadas de policías, que se traducen en ascenso por méritos".

Más tarde el ministro Bonomi se expresó al respecto y dijo que la corrupción "se ha reducido enormemente" y dijo que "es la propia policía la que lo combate".

El funcionario no quiso expresarse sobre el caso puntual trascendido y se limitó a decir que la filtración no deteriora la relación con la oposición porque no sabe quién fue que transmitió lo dicho en la Comisión Permanente.

Bonomi sostuvo, por otra parte, que los homicidios bajaron en enero y subieron en febrero, pero que en el acumulado los niveles están por debajo de 2014. Asimismo planteó que la mayoría son por violencia doméstica y ajustes de cuentas.



Eduardo Bonomi se mantiene en el ministerio del Interior. Foto: Gerardo Pérez

bonomi en el parlamento