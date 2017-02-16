Hepatitis: fármacos solo para los graves

El Fondo Nacional de Recursos (FNR) resolvió la financiación de dos tratamientos con medicamentos de alto costo para la hepatitis C. Sin embargo, estos solo podrán ser utilizados por personas graves, en algunos casos que ya están a la espera de un trasplante.

En lo que va del año la Justicia condenó en dos oportunidades al FNR para que le entregue a pacientes fármacos contra la hepatitis C. Ninguna de ellas está en el grupo de personas que serán abarcadas por el tratamiento financiado por el Fondo, pues sus hígados aún no han desarrollado altos grados de fibrosis.

Hay evidencia científica que demuestra que estos fármacos curan a más del 90% de los pacientes y la tasa asciende a 97% en quienes están en etapas tempranas de la enfermedad. Se aplican por vía oral sin mayores efectos secundarios durante 12 a 24 semanas. Cada uno de los frascos de medicamento cuestan 28 mil dólares, y para curarse se necesitan al menos tres.

Se calcula que hay entre 40.000 y 45.000 infectados con hepatitis C en Uruguay, pero el 80% no lo sabe porque pueden pasar muchos años sin síntomas.

El propio Fondo señala que entre 20% y 30% de los que tienen la enfermedad presentan complicaciones, internaciones, cáncer de hígado o la necesidad de un trasplante hepático.

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