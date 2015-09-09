Gran operativo policial en Maldonado para buscar al autor de una rapiña

Pese a la gran cantidad de efectivos desplegados, no se pudo detener al delincuente. En otro operativo paralelo se detuvo a otras dos personas, una de las cuales llevaba un arma escondida.

La Policía de Maldonado montó un vasto operativo en el barrio Cerro Pelado en la tarde de este martes para tratar de capturar al autor de una rapiña registrada en las últimas horas. El operativo disparó la atención de la población del citado barrio, uno de los más habitados de la ciudad.

El autor de la rapiña no pudo ser detenido durante el operativo por lo que su búsqueda continúa en otros puntos de la ciudad de Maldonado.

Del mismo participaron efectivos de varias reparticiones dependientes de las direcciones de Seguridad, Investigaciones y Grupos de Apoyo de la Jefatura de Policía de Maldonado. Además, efectivos de las seccionales Primera y Décima, Grupo Especial de Operaciones, Plantel de Perros, entre otros.

Por un lado fueron concretados tres allanamientos en fincas del citado barrio ubicado al noroeste de la capital fernandina.

El trabajo fue denominado “operación combinada 2”, similar a la registrada la pasada semana en la ciudad de San Carlos que permitió la detención de varias personas por su presunta relacion con hechos ilícitos.

Al tiempo que los policías de Investigaciones practicaron los allanamientos, efectivos de las restantes reparticiones implementaron el operativo denominado “impacto”.

El mismo consiste en identificar a los ciudadanos que transitan por el lugar donde se monta el mismo. En el caso de Maldonado este tipo de operativo permitió retirar mas de un millar de motos flojas de papeles.

Los efectivos destinados al “operativo impacto” detuvieron a dos hombres que circulaban en una moto hacia el asentamiento “Eucaliptus” ubicado al norte de la capital departamental.

Uno de los sujetos tenía un revolver escondido en sus ropas. Los dos fueron derivados a la Dirección de Investigaciones para ser interrogados por su presunta participación en rapiñas y otros tipos de delitos aún no aclarados.

El revólver fue derivado a la Dirección Nacional de Policía Científica a los efectos de ser periciado. Los sujetos deberán explicar el origen del revolver que tenía en su poder.



Operativo policial en Maldonado por autor de rapiña. Foto: Ricardo Figueredo Operativo policial en Maldonado por autor de rapiña. Foto: Ricardo Figueredo Operativo policial en Maldonado por autor de rapiña. Foto: Ricardo Figueredo Operativo policial en Maldonado por autor de rapiña. Foto: Ricardo Figueredo Operativo policial en Maldonado por autor de rapiña. Foto: Ricardo Figueredo Operativo policial en Maldonado por autor de rapiña. Foto: Ricardo Figueredo Operativo policial en Maldonado por autor de rapiña. Foto: Ricardo Figueredo Operativo policial en Maldonado por autor de rapiña. Foto: Ricardo Figueredo Operativo policial en Maldonado por autor de rapiña. Foto: Ricardo Figueredo Operativo policial en Maldonado por autor de rapiña. Foto: Ricardo Figueredo Operativo policial en Maldonado por autor de rapiña. Foto: Ricardo Figueredo Operativo policial en Maldonado por autor de rapiña. Foto: Ricardo Figueredo Operativo policial en Maldonado por autor de rapiña. Foto: Ricardo Figueredo Operativo policial en Maldonado por autor de rapiña. Foto: Ricardo Figueredo Operativo policial en Maldonado por autor de rapiña. Foto: Ricardo Figueredo Operativo policial en Maldonado por autor de rapiña. Foto: Ricardo Figueredo Operativo policial en Maldonado por autor de rapiña. Foto: Ricardo Figueredo Operativo policial en Maldonado por autor de rapiña. Foto: Ricardo Figueredo Operativo policial en Maldonado por autor de rapiña. Foto: Ricardo Figueredo Operativo policial en Maldonado por autor de rapiña. Foto: Ricardo Figueredo Operativo policial en Maldonado por autor de rapiña. Foto: Ricardo Figueredo Operativo policial en Maldonado por autor de rapiña. Foto: Ricardo Figueredo Operativo policial en Maldonado por autor de rapiña. Foto: Ricardo Figueredo Operativo policial en Maldonado por autor de rapiña. Foto: Ricardo Figueredo

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