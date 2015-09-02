Gobierno restringirá uso de dinero por seguridad

El Poder Ejecutivo resolvió habilitar la restricción del efectivo de los ámbitos comerciales en que su presencia genere riesgo a las personas que lo manipulan.

Se trata de una medida reseñada en el artículo 683 del proyecto de Presupuesto Quinquenal remitido ayer al Parlamento que, una vez aprobada por ambas cámaras, deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo.

Si bien el artículo no explica qué medio alternativo se podría utilizar, todo indica que el dinero podría ser sustituido por tarjetas de crédito o débito, algo que venía siendo reclamado por los empresarios de las estaciones de servicio, reparto de mercaderías, taxímetro o transporte colectivo.

El plan del gobierno, en el artículo 684 del proyecto, reconoce la posibilidad de que se limite el uso de dinero, en caso de ser solicitado por parte interesada, en "los establecimientos comerciales que enajenen bienes o presten servicios puedan restringir la aceptación del efectivo para el cobro de tales operaciones". Allí también el objetivo es proteger la "integridad física" de usuarios y quienes trabajan en esos lugares.

Hasta el momento, el Banco Central (BCU) sostiene en su página web y en sus reglamentaciones que "los billetes y monedas en pesos, son los únicos medios de pago de curso legal en Uruguay".

Por lo tanto, "ningún comercio, banco o acreedor puede oponerse a recibir un pago en efectivo, aunque sí podría rechazar otros medios de pago, como cheques personales o tarjetas de crédito".

Todos los días roban por lo menos una estación de servicio y este año ya mataron a dos taximetristas, el último fue el viernes pasado en el preciso momento en que contaba el dinero recaudado durante su jornada de trabajo. Los empresarios del taxi están de acuerdo y preparados. "Ya tenemos 1.150 taxis equipados con equipos para cobrar con tarjeta", dijo Oscar Dourado, presidente de la gremial patronal del taxi.

"Incorporar la tecnología lleva tiempo, cada sistema cuesta US$ 700", indicó el empresario.

En el caso de las estaciones, los empresarios están esperando reunirse con el directorio de Ancap para analizar distintos temas, entre ellos los relacionados con la inseguridad, según manifestó a El País el presidente de la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu), Daniel Añón.

No obstante, la semana pasada el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se comunicó con los dirigentes de Unvenu para informarles de la inclusión de la iniciativa sobre el efectivo en la ley de Presupuesto, según contó Añón.

El empresario se mostró de acuerdo con la propuesta pero advirtió que antes de ponerla en práctica se tendrá que resolver dos temas cruciales: las comisiones que pagan las estaciones a los emisores de tarjetas, que en la actualidad es el 1,3% de la venta y los plazos en que el emisor paga la compra, que es de cuatro días.

A esto se agrega que algunas estaciones utilizan muy poco el plástico debido a la clientela con la que trabajan. "Si se soluciona esto, se acaban los robos a las estaciones, no tengo ninguna duda", dijo Añón.

Gremial del taxímetro mostró beneplácito.

El presidente de la gremial patronal de taxímetros, Oscar Dourado, hizo saber su beneplácito con la iniciativa del Poder Ejecutivo. "Este camino que está marcando el presidente Tabaré Vázquez lo vamos a seguir", dijo y recordó que "hace 10 años que queremos entrar en la tarjeta del Sistema de Transporte Metropolitano (STM)". Por su parte, el presidente de la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu), Daniel Añón, dijo que restringir el uso del efectivo en las estaciones "es muy importante". El empresario señaló que la Unvenu viene negociando con el Ministerio del Interior la colocación de cámaras en las estaciones. "Serán monitoreadas por el Comando Unificado de la Policía, es algo que viene muy avanzado. Estamos discutiendo cuánto pone cada uno", afirmó.

Estación de combustible en Montevideo. Foto: Archivo El País

Medida fue pedida por sectores afectados por delincuencia