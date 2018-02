El gobierno debió inyectar US$ 550: a la Caja Militar

El gobierno destinó unos 550 millones de dólares en el 2017 para permitir el funcionamiento del Servicio de Retiros y Pensiones militares; conocido popularmente como la Caja Militar. El dato fue comentado el domingo en Piriápolis durante la reunión de la "Agrupación de Gobierno" del Frente Amplio, dijeron a El País dos fuentes oficiales.

Uno de los consultados por El País explicó que la cifra va en aumento año a año y por eso "se hace imprescindible" reestructurar la Caja Militar para frenar el déficit del sistema. De no encontrar soluciones el Poder Ejecutivo estimó que para el 2020 —año en el que ingresará un nuevo gobierno— el monto que se deberá destinar a la Caja Militar será superior a los US$ 700 millones.

Un estudio comparativo que realizó el gobierno muestra la diferencia en los montos entre la asistencia al Banco de Previsión Social (BPS), a la Caja Policial y el servicio de pasividades militares. En el caso del BPS la transferencia es de $ 50.000 por pasivo, para la Caja Policial esa asistencia es de $ 120.000 por pasivo, y en el caso de la transferencia por pasivo al Sistema de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas supera los $ 250.000.

"Una cifra insostenible mucho más en el tiempo. Por eso tenemos que actuar", dijo a El País un jerarca de Presidencia.

Para esto, el gobierno del presidente Tabaré Vázquez ya envió un proyecto de ley al Poder Legislativo (ver nota aparte). Sin embargo, desde las organizaciones de militares retirados, e incluso desde los comandos de las Fuerzas Armadas entienden que el proyecto debería ser modificado porque recorta una larga lista de beneficios para las pasividades de los oficiales en retiro.

El presidente del Centro Militar, Carlos Silva, dijo a El País que este déficit no tiene solución, tal como está planteado el funcionamiento del sistema previsional para los militares retirados. "No tiene solución y va a seguir creciendo el déficit. Pero el del BPS es aún mucho más grande. Esto pasa en todo el sistema previsional. Así que si el gobierno quiere cortar beneficios lo tiene que hacer para todos. Si no es una vergüenza", dijo el oficial retirado.

Silva criticó al presidente del Banco Central, Mario Bergara, quien en una entrevista con el diario La República publicada en el fin de semana dijo: "Las políticas sociales del Mides cuestan menos que la Caja Militar".

"Lo de este muchacho Bergara es una cosa impresionante. Está mintiendo descaradamente en la cara de la gente. Es un sinvergüenza que no tiene decoro. Se valen de que la gente cada vez está más mal educada y por eso es fácil de engañarla. Pero miente y siguen mintiendo. Les hacen un verso que la gente compra por ignorante", declaró el militar retirado.

Además dijo que siguen preparando los recursos de inconstitucionalidad para tenerlos todos prontos en el caso que el Parlamento logre los votos para sancionar los proyectos de ley. "En ese sentido no vamos a aflojar y nos vamos a mantener en guardia permanentemente", explicó.

Silva espera que la iniciativa naufrague en el Parlamento aunque admitió que el sistema de pensiones y jubilaciones requiere una reformulación por completo, pero que tiene que ser "pareja para todos".