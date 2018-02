Gana apoyos la prohibición de familiares en el Estado

La presentación por parte del senador colorado Pedro Bordaberry de un proyecto de ley prohibiendo la contratación de familiares de jerarcas en el Estado es apoyada por senadores del Frente Amplio, del Partido Nacional y el Partido Independiente. Complementariamente, el senador nacionalista Javier García propuso acompañar la ley con un mecanismo por el cual sea la Junta Anticorrupción (Jutep) la que resuelva casos de excepción a la norma.

En medio de la polémica sobre la contratación de familiares en varias dependencias del Estado, Bordaberry presentó ayer un proyecto de ley para evitar casos de nepotismo.

El proyecto establece que quedan prohibidas las designaciones de personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad, en línea recta o colateral y hasta el cuarto grado, además de los cónyuges, concubinos y parejas de los jerarcas estatales. Quedan fuera de la prohibición los familiares con más de cinco años de antigüedad en el Estado y los que ingresaron por concurso.

De aprobarse, la ley afectaría a quienes ocupen cargos de presidente, vicepresidente, ministros, subsecretarios, secretario y prosecretario de Presidencia, directores y subdirectores de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Servicio Civil, legisladores nacionales y departamentales, intendentes, secretarios generales de las intendencias, directores de entes autónomos y servicios descentralizados, integrantes del Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral y directores de las personas de derecho público no estatales, como la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, la Comisión Nacional para el Desarrollo, Uruguay XXI o el LATU.

Legisladores del Frente Amplio consultados por El País vieron con buenos ojos el proyecto de ley presentado por el senador Bordaberry.

El senador Rafael Michelini (Nuevo Espacio) señaló a El País que "todas las iniciativas que hagan más transparente al Estado las vemos con simpatía".

Después de aclarar que no leyó el proyecto de ley, el senador Leonardo de León (Lista 711) dijo que está de acuerdo con la idea. "No lo leí, pero me parece bien si no se incluyen los concursos de funcionarios. Estoy de acuerdo", dijo.

El senador de Rumbo de Izquierda Marcos Otheguy opinó en diálogo con El País que el de los cargos políticos "es un tema que hay que regular con rigurosidad". "Lo que no comparto es que se hagan discursos para la tribuna y se legisle al grito, porque esto solo alimenta un mayor descreimiento en la política y en la democracia", dijo.

Por su parte, el senador Charles Carrera del Movimiento de Participación Popular (MPP) dijo a El País que no conoce la iniciativa presentada por Bordaberry, de la cual dijo que "es una buena base de discusión". Pero afirmó que "lo central es que los ingresos se hagan por concurso en todos los gobiernos departamentales y no sólo en la administración y las intendencias de Montevideo y Canelones.

Carrera recordó que el oficialismo presentó en el 2008 un proyecto de ley que establecía el concurso en el Estado "y el Partido Nacional no lo llevó". "Creo que hay necesidad de regular el ingreso por concurso en los gobiernos departamentales", insistió.

El director de Gestión Humana de la IM, Eduardo Brenta, planteó reflotar un proyecto de ley que había presentado en 2008 para que en las intendencias puedan ingresar funcionarios solo por llamados públicos o por sorteo. Esto no abarca los cargos de confianza política de los que disponen los ministros o intendentes para realizar contrataciones.

Jutep.

El senador García se reunió ayer con Bordaberry, luego de que presentara el proyecto de ley, para darle su apoyo y comentarle su idea. Se trata de un mecanismo por el cual en situaciones excepcionales —y para evitar injusticias— sea la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) quien resuelva en esos casos.

También la idea tiene el apoyo en general del Partido Independiente. Su líder, el senador Pablo Mieres, dijo a El País que "hay que tomar medidas, estableciendo reglas de juego que impidan que se generen estas situaciones con familiares o casos de amiguismo".

A fines de 2017 el PI presentó una serie de medidas a favor de la transparencia al presidente Tabaré Vázquez, y a los titulares del Frente Amplio, Javier Miranda, del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, y del Partido Colorado, Adrián Peña. "Prohibir el ingreso de familiares de jerarcas al Estado es un planteo razonable", subrayó el líder del PI.

Mieres se reunió el jueves 8 con la presidente de la Asamblea General, Lucía Topolansky, para conocer la opinión del Frente Amplio sobre las medidas del partido. La respuesta se le dará el lunes 19 en una reunión en el Parlamento.

Entre las medidas propuestas está darle carácter suspensivo a los fallos del Tribunal de Cuentas en ciertos actos de mayor entidad, es decir que una observación del organismo de contralor frene el acto y que no permita la reiteración del gasto; además darle mayores capacidades de investigación a la Jutep como por ejemplo analizar la evolución de las declaraciones juradas de jerarcas para establecer si existen cambios patrimoniales sin explicación; prohibir las tarjetas corporativas en el Estado; establecer la selección por concurso para ascender a los gerentes de Entes y Servicios Descentralizados.

pide alianza Caram debe explicarle al partido El episodio más reciente de empleo de familiares ocurrió en la Intendencia de Artigas, donde el jefe comunal Pablo Caram dio cargos a varios parientes. Pero explicó que se trata de acuerdos preelectorales y que es gente que trabaja en política hace mucho. En el sector Todos que lidera Luis Lacalle Pou, se relativizó la situación y se afirmó que "no hay una intención de acomodo familiar". En Alianza Nacional, en cambio, se pretende que Caram vaya al Directorio a dar explicaciones. Será después de Carnaval.

CASTILLO "Lástima que no se le ocurrió cuando eran gobierno"

El senador del Partido Comunista Juan Castillo lamentó que el senador Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay) no haya presentado el proyecto de ley que prohíbe el ingreso de familiares al Estado cuando gobernó el Partido Colorado.

"Está bueno que presente ahora un proyecto de ley sobre eso. Una lástima que no se acordó cuando ellos eran gobierno de hacer lo mismo. Un poco atrasado, pero se ve que cada tanto cuando tiene algún reflejo se le ocurren ideas, tarde, pero se le ocurren", señaló Castillo a El País.

Consultado sobre el fondo del proyecto, señaló que "hay que discutir con mucha más seriedad, pero no como hasta ahora cobrándose facturas o boletas y otros haciéndose los distraídos. Ya lo hemos dicho, hay cosas que se están dirimiendo en la interna; no es todo tabla rasa". En ese marco, subrayó que "hay cosas que rompen los ojos", pero en "todas las tiendas" y "en todos los partidos se ha actuado de la misma manera". De todos modos, dijo que si a partir de la polémica generada por la contratación de familiares en algunas intendencias nacionalistas se coloca algún proyecto que limite o prohiba el ingreso al Estado, "es importante generar el debate". Eso, independientemente de las posiciones que adopten cada uno de los sectores del Frente Amplio después sobre si es necesario prohibir el ingreso de familiares.

"Es necesario dar un debate sobre el tema, pero no de forma oportunista como lo hace Bordaberry ahora. Se está yendo de la política y coloca ahora un proyecto que no lo hizo cuando él por ejemplo estaba en el Ministerio de Industria en el gobierno de (Jorge) Batlle", insistió Castillo en sus críticas hacia el senador colorado. Bordaberry anunció el año pasado que no se presentará como candidato colorado a las elecciones nacionales del 2019, ya que abandonará toda la actividad política para dedicarse a su profesión de abogado.