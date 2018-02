Peña: los cargos de confianza "no se dejan coimear" algo "difícil" en el sector público

La intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, justificó hoy la designación de su hermano como director interino del área de prensa y reivindicó que una de las ventajas es que los cargos de confianza “no se dejan coimear, cosa muy difícil en una administración pública”.



“Mi hermano no es contratado por la Intendencia de Lavalleja; es un pase en comisión que hace años viene acompañándonos, desde que estábamos en la diputación. Después pasó al área prensa, estuvo encargado y ahora, mientras nombramos otro director, él se encarga del área. Viene de ASSE, era secretario del director del Hospital (de Lavalleja)”, explicó a Las Cosas en Su Sitio de radio Sarandí.



También se refirió al director de Vialidad, Gastón Elola, su pareja. “Fui yo la que dijo que el director de obras era mi pareja, no tengo que esconder mi vida porque soy transparente. Además, no me llevo un peso al bolsillo”, dijo Peña quien agregó que los cargos de confianza “no se dejan coimear, cosa muy difícil en una administración pública, y yo puedo decirlo con toda la boca porque ha sido siempre igual”.



Peña acotó que su pareja Elola además “tiene una empresa y no le vende un producto a la Intendencia de Lavalleja, cosa que en otros períodos no sucedió”.



Al igual que lo ha hecho el intendente de Soriano Agustín Bascou, la intendenta de Lavalleja criticó en el programa radial a los políticos y planteó que será candidata a diputada “si es que sigo en esta basura de los políticos”.



“No aspiro (a política nacional), me lo han endilgado y solo me ha traído dolores de cabeza. Lo más factible es que sea candidata a diputada por el departamento si es que sigo en esta basura de los políticos. Lo peor es que esto empezó desde mi departamento por gente que quiere 5 minutos de fama y tiene mucho que responder a la ciudadanía”, dijo y se refirió al exintendente Herman Vergara: “Por malos blancos como él y los que lo siguen es que estamos en esto”.



Peña concluyó que hace "las cosas pensando en lo mejor para hacer la gestión, no pienso en réditos políticos, porque la gente, la que recibe la gestión, es la que me va a evaluar si es que me voy a postular".