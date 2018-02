Feministas critican a Sturla por callar ante asesinatos de mujeres

Las organizaciones feministas aceptaron reunirse con el cardenal Daniel Sturla pero todo indica que no será una conversación fácil. Sturla cuestionó el 29 de enero "la ideología de género que se nos quiere imponer" y llamó a los católicos a estar "vigilantes" lo que molestó a la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual.

Teresa Herrera, presidente de esta organización, confirmó a El Observador que las organizaciones irán a la reunión que se realizará en un lugar a determinar luego de Carnaval pero adelantó que cuestionarán a Sturla por sus posturas.

"Si uno va al diálogo espera encontrar puntos en común. Por ahora estamos en posiciones muy diferentes, lo cual en algunos aspectos no nos sorprende, pero en otros sí. Acusarnos de destruir la familia uruguaya la verdad es que es un poquito fuerte, cuando (Sturla) no dijo una sola palabra respecto a los femicidios ni a los niños asesinados. Hace silencio sobre un tema y se nos acusa de cosas", dijo Herrera a El País. "La familia que le preocupa tanto (a Sturla) con papá, mamá e hijos no existe ya. Es una cuarta parte de las familias. Todos esos puntos los comentaremos. Y la ideología de género no existe, lo que existe es una perspectiva de género", sostuvo Herrera. Y deslizó otra crítica a la Iglesia Católica. "Vamos a ir con una delegación múltiple, vamos a ir católicas, judías, agnósticas ateas, protestantes. Nosotros sí somos ecuménicas", dijo la militante feminista en lo que puede leerse como una crítica a la Iglesia Católica a la que consideró "cerrada". Herrera estuvo vinculada a corrientes demócratas-cristianas y fue catequista, pero hoy se define como agnóstica. "Ni me he puesto a hablar de que no hay un solo sacerdote pedófilo preso en el Uruguay. ¿Tienen coronita los sacerdotes que no pueden ser juzgados por la justicia?", preguntó Herrera.

Una de las encargadas de prensa de la Iglesia Católica contactó a Herrera para pedirle, de parte de Sturla, una reunión, informó la semana pasada Búsqueda. Herrera explicó que le había parecido "mucho más razonable que el diálogo fuera de institución a institución, entre la red y la Iglesia por lo que primero tenía que conversar" con las organizaciones que aquella reúne, que aceptaron la reunión. Fuentes de la Iglesia Católica dijeron a El País que Sturla prefería por el momento no hacer nuevos comentarios. Agregaron que, en principio, la reunión podría realizarse en la sede del arzobispado de Montevideo, en la Ciudad Vieja, pero que Sturla no tiene inconveniente en que el encuentro se realice en otro lugar.

El cardenal había dicho en enero que "la ideología de género nos dice que no tiene nada que ver el ser varón y el ser mujer con el sexo, sino que cada uno va construyendo lo que quiere ser y puede ir cambiando" y consideró que esto "es una especie de locura".

"En este Uruguay querido hay atentados a la familia. Uno es esa ley de despenalización del aborto, que ya de por sí nos duele en el alma. Antes se hablaba de la "tolerancia a que se haga antes de los tres meses", ahora algunos hablan del "derecho a". Esto es una forma de tergiversar. Hay que estar atentos. Hay que estar atentos a la ideología de género que se quiere imponer y que nosotros decimos, con el Papa Francisco, que es colonización ideológica", había sostenido Sturla.

El cardenal se había mostrado molesto cuando la Iglesia del Cordón fue grafiteada con consignas feministas.

Un cardenal que mantiene un perfil alto.

El cardenal Daniel Sturla mantiene un perfil alto y abogó con vehemencia, por ejemplo, por la instalación de una estatua de la Virgen María en la rambla del Buceo a la que, tras meses de idas y venidas, la Junta Departamental de Montevideo, no hizo lugar. Recientemente, elogió el tono del acto del pasado 23 de enero organizado por los productores agropecuarios "autoconvocados" aunque no se pronunció sobre el contenido de los reclamos.

La semana pasada fue recibido por el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, quien es creyente y comentó en su Facebook que "fue una reunión positiva que deja muchas pistas para poder trabajar junto con otros sectores de la sociedad , con el fin de promover una cultura de paz". El encuentro fue en la sede de la central sindical.

Marcha en Montevideo en repudio a los femicidios.

Como ocurre cada vez que tiene lugar un femicidio en el país, la Coordinadora de Feminismo del Uruguay realizó ayer una manifestación desde las 19:30 horas, con concentración en la Plaza de Cagancha. En esta oportunidad, fue por la muerte de Julia Olivera, en Fraile Muerto. La víctima, de 29 años, fue asesinada por su ex esposo de cinco disparos.

