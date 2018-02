Mujeres marchan hoy por el femicidio de Julia Olivera en Fraile Muerto

La Coordinadora de Feminismo del Uruguay convocó a una nueva "alerta feminista" para este lunes a las 19:30 horas en la Plaza Cagancha, luego del femicidio de Julia Olivera en Fraile Muerto (Cerro Largo).



"Otra vez un varón mata, el patriarcado muestra sus dientes, se lleva otra de nosotras y nosotras desde ese dolor gritamos que estamos en Alerta", señala la invitación a la manifestación publicada en la página de Facebook de la Coordinadora.

Julia Olivera tenía 29 años. El pasado viernes fue asesinada por su pareja, un hacendado de 42 años que la ejecutó de tres disparos cuando la joven se dirigía a la casa de sus padres. Julia se había separado hace siete días de su esposo. Estaban juntos desde que ella tenía 15. La pareja tenía un hijo en común de 13 años, que desde la separación vivía con su madre y sus abuelos.



El asesino, que estaba vinculado a las actividades ecuestres en la localidad de Tupambaé, fue procesado por un delito de homicidio especialmente agravado por femicidio y se encuentra en prisión preventiva por 180 días, mientras se desarrolla la investigación.

Información útil



Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.



Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.