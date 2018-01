El FA, que alentó movilizaciones previas, se ve ahora desafiado

El martes una cantidad que se espera grande de productores agropecuarios se concentrará en Durazno para protestar contra lo que consideran un alza de sus costos y una rentabilidad menguada o nula y viene, inevitablemente, a la memoria colectiva la enorme manifestación del 13 de abril de 1999, cuando confluyeron en Montevideo miles de productores.

En ese momento el país comenzaba a sufrir el enorme cimbronazo de la devaluación de Brasil del 13 de enero de ese año, que desmejoró las exportaciones a ese país. Esa devaluación fue el mojón inicial del proceso que incluiría el golpe demoledor del brote de fiebre aftosa y que desembocaría en la profunda crisis financiera y social de 2002.

Entonces se planteaba "rentabilidad o muerte", se denunciaba el peso del endeudamiento y los impuestos, se cuestionaba a las gremiales rurales y se pedía una nueva institucionalidad agropecuaria. El agro era otro, el peso de la agricultura era menor porque todavía no se había producido el "boom" de la soja, que fue impulsado por una coyuntura de precios muy buenos que duró años.

El movimiento de 1999 fue analizado por el investigador Diego Piñeiro en un trabajo denominado "Rentabilidad o muerte: la protesta rural en el Uruguay" en el que plantea que se trató de una movilización impulsada "por productores rurales golpeados por los procesos de integración regional y apertura económica que afectan a pequeños y medianos productores de rubros menos competitivos, y por una política monetaria que afectó, endeudándolos, a productores más grandes de rubros competitivos".

El 15 de enero de 1999 una reunión de más de 300 productores en la Asociación Agropecuaria de Dolores comenzó la coordinación entre las gremiales que entendían que las organizaciones "grandes" no estaban canalizando debidamente sus reclamos. El 23 de marzo en una reunión citada por la Comisión Nacional de Fomento Rural quedó conformada la Mesa Coordinadora de Gremiales Agropecuarias (MCGA), con el fin de conducir el movimiento de protesta rural que se iniciaría con la movilización del 13 de abril y que se extendería varios años. Este es otro punto de contacto con la actual coyuntura porque también ahora se plantea crear un Movimiento Agrario de alcance nacional y porque las actuales movilizaciones, en buena medida, se originan con "autoconvocados".

Piñeiro destacó que la marcha del 13 de abril "tuvo un extraordinario éxito que sorprendió a propios y extraños" y reunió en las cercanías del Palacio Legislativo entre 10.000 y 30.000 personas. "Tras la lectura de una proclama por parte del periodista Eduardo J. Corso, los manifestantes fueron hacia el edificio "Libertad" (entonces sede del Poder Ejecutivo) pero no lograron ser recibidos por el presidente Julio María Sanguinetti. La marcha impactó en la ciudad (...) Abría la marcha una nutrida columna de "caballería gaucha", le seguían luego tractores, algunos viejos de la década de los años 30 (haciendo referencia a la descapitalización de los productores) y otros con implementos de trabajo, había familias en carros tirados por caballos, les seguían luego cientos de camionetas y automóviles, desde viejas "cachilas" hasta costosos vehículos utilitarios 4x4, y una interminable columna de ómnibus en los cuales la mayoría de los manifestantes se habían desplazado desde sus hogares en el interior del país hacia Montevideo", resume Piñeiro.

Las protestas se mantuvieron durante varios años e incluyeron otra enorme en 2002 en la cual leyó una proclama el actor Delfi Galbiati. Esa movilización fue apoyada por el FA, el Pit-Cnt, la Federación Rural presidida por Gonzalo Gaggero y Alfredo Fratti, actual diputado oficialista, y de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA) y de la que participaron algunos sectores nacionalistas.

La coordinadora sufrió desgajamientos. Se fueron primero la Asociación Rural de Uruguay y las Cooperativas Agrarias Federadas. Luego lo harían la Confederación Granjera, la Comisión Nacional de Fomento Rural y la Asociación de Colonos. En 2001 dejó de funcionar. ¿Qué ocurrirá esta vez?

Entonces y ahora



DEL APOYO DE 1999 A LA SUSPICACIA



Hay un punto clave que diferencia 1999 de 2018. En aquel entonces el Frente Amplio, y en particular el Movimiento de Participación Popular del expresidente José Mujica, se mostraron muy cercanos a las movilizaciones al igual que organizaciones sociales que, en general, son afines a la izquierda. "El movimiento obrero, el movimiento cooperativista, así como también otros sectores populares, se solidarizaron e inclusive participaron de forma espontánea en la movilización", recuerda el trabajo de Piñeiro. En 2018 la primera reacción del oficialismo frenteamplista fue de desconfianza hacia el movimiento que se venía gestando, aunque ahora aparecen voces que piden tomar en cuenta lo que se gestó.



MUJICA DOBLÓ SU BANDERA



El expresidente de la Asociación Rural, Gerardo García Pintos, contó esta anécdota a El País: "Fue una de las cosas más osadas que hice en mi vida. La caravana (de 1999) iba por Agraciada luego del acto rumbo a 18 de Julio e iba el diputado José Mujica en su moto con una bandera del Frente Amplio adelante. Yo me tiré de la camioneta y amablemente (lo conocía bien, ya había ido a tomar mate a la Asociación Rural años atrás), le pedí: "Saque la bandera", se la doblé y entregué. Se lo tomó bien y seguimos la marcha". "Ahora, el descontento es más amplio y hay redes sociales. Internet facilita la comunicación. Ahora no convocan las gremiales agropecuarias, sino que la concentración es autoconvocada", señaló.



MOVIDA NO HABITUAL EN EL CAMPO



Las movilizaciones no son un instrumento de lucha que haya sido usado con frecuencia en la historia del gremialismo agropecuario uruguayo. En el siglo XX, Benito Nardone ("Chicotazo"), un montevideano de origen colorado, galvanizó al ruralismo con sus intervenciones radiales en las que daba información de precios y fustigaba al batllismo y al comunismo. Su alianza con el Herrerismo fue clave para el triunfo del Partido Nacional en 1958, que permitió el acceso blanco al poder tras estar en el "llano" por 93 años. Piñeiro entiende que el agro uruguayo se ha caracterizado por tener una baja conflictividad social, en comparación con países cercanos como Brasil y Paraguay.