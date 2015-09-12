Escapó del Clínicas, le disparó a un policía y tomó a enfermera de rehén

Al escapar del centro de salud, paró un taxi sobre la avenida Italia y amenazó con el arma a su conductor para obligarlo a que lo llevara. Horas después, fue recapturado.

Esta mañana el recluso Anthony Martin Rodríguez Silvera había sido dado de alta tras una internación en el piso 10 del Hospital de Clínicas robó el arma del policía asignado a su custodia, le disparó en el abdomen, tomó a una enfermera como rehén y escapó en un taxi.

Con la enfermera como rehén, el delincuente bajó las escaleras del Hospital de Clínicas y al salir sobre la avenida Italia, interceptó un taxi y amenazó con el arma a su conductor para que lo llevara con él.

Sin embargo, con la matrícula del coche de alquiler, horas después, la Policía logró recapturarlo en la intersección de Carlos María Ramírez y Manuel Herrera y Obes.

El agente Iser Winners resultó herido, está internado en el Hospital de Clínicas y será operado en las próximas horas. Según informó el Ministerio del Interior, su estado es grave.

Por su parte, la enfermera no sufrió lesiones pero debió recibir atención médica tras sufrir de una crisis nerviosa.



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