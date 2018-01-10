Encuentran auto robado a joven de 29 años; "Sufrió una crisis nerviosa", dice su madre

OCURRIÓ EN EL BARRIO 40 SEMANAS

Al vehículo lo encontró un familiar de las víctimas que dio aviso a la Policía.

La Policía encontró esta tarde el auto que un grupo de tres delincuentes le robó a la hija de una repartidora, mientras se encontraba trabajando en el barrio 40 Semanas.

El hecho ocurrió cuando la madre entró a un kiosko próximo a Martirine e Isidro Más de Ayala a entregar mercadería y su hija, de 29 años, se quedó con el auto estacionado.

En ese momento aparecieron tres hombres en una moto y "bajaron a mi hija apuntándole con el arma, creo que me siguieron" contó la madre. "Mi hija sufrió una crisis de nervios", añadió.

Los asaltantes lograron escaparse con el auto que tenía mercadería, dinero y documentos.

Tras ser alertada, la Policía realizó una recorrida por el barrio 40 Semanas y desplegó varios móviles entre los pasajes. Un familiar de las víctimas también acudió a la zona para ayudar a dar con el vehículo o los asaltantes.

Fue el familiar el que encontró el vehículo que estaba rumbo a Máximo Santos y la Costanera.

En el operativo participó tanto personal del PADO, encargado de revisar los pasajes en busca de los autores, y un helicóptero que daba apoyo desde el aire.

