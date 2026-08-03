Mirá En Clave País, el streaming de El País, en vivo: arranca Forlán, entrevista a Enciso y qué está pasando en Brasil

De 10:00 a 11:00 horas, de lunes a viernes y desde "la cocina" del diario, "En Clave País" pone arriba de la mesa los temas que importan y baja a tierra lo que está pasando tanto en Uruguay como en el mundo.

Este 3 de agosto estará como invitado Carlos Enciso, intendente de Florida, quien acaba de asumir como presidente del Congreso de Intendentes. Además habrá espacio también para recibir a Enrique Arrillaga (subeditor de Ovación) para conversar sobre el arranque de la era Diego Forlán en la selección uruguaya y a Delfina Milder (periodista de Internacionales) que explicará qué está pasando en Brasil a tres meses de las elecciones.

En Clave País

El streaming de El País, en vivo desde la redacción, es conducido por Malena Castaldi. La acompañan dos periodistas del diario: Faustina Bartaburu, especializada en Datos, y Joaquín Silva, de la sección Nacional.

El programa cuenta también con el apoyo del músculo de una redacción de más de 60 periodistas que trabaja minuto a minuto detrás de la noticia. Cuenta con contenidos de economía, deportes, espectáculos y ciencia, entre otros, con los cronistas especializados de cada sección.

Malena Castaldi conducirá "En Clave País" junto a Faustina Bartaburu y Joaquín Silva.

Foto: Leonardo Mainé.

"En Clave País" se transmite en vivo desde la home del diario El País y la plataforma YouTube, con amplificación posterior en todos nuestros canales de redes sociales, que cuentan con una comunidad de 5,2 millones de seguidores. Los lectores también pueden acceder a todos los contenidos de forma on demand.

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