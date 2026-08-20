Mirá En Clave País, el streaming de El País, en vivo: índice de conflictividad, ballenas en Uruguay y más

De 10:00 a 11:00 horas, de lunes a viernes y desde "la cocina" del diario, "En Clave País" pone arriba de la mesa los temas que importan y baja a tierra lo que está pasando tanto en Uruguay como en el mundo.

Este 20 de agosto estará como invitada Eloísa González, doctora en Administración de Empresas, licenciada en Recursos Humanos y coordinadora del Índice de Conflictividad Laboral de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) para dialogar sobre los dos frentes de tensión que enfrenta el gobierno en materia empresarial: el cierre de la histórica planta de Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) en Minas y el conflicto en el Puerto de Montevideo.

Además habrá espacio también para recibir a Emilia D´Amado, integrante del Laboratorio de Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias, que investiga de dónde provienen las ballenas francas que visitan Uruguay e intenta reconstruir parte de su historia alimentaria a partir del análisis de muestras de piel.

En Clave País

El streaming de El País, en vivo desde la redacción, es conducido por Malena Castaldi. La acompañan dos periodistas del diario: Faustina Bartaburu, especializada en Datos, y Joaquín Silva, de la sección Nacional.

El programa cuenta también con el apoyo del músculo de una redacción de más de 60 periodistas que trabaja minuto a minuto detrás de la noticia. Cuenta con contenidos de economía, deportes, espectáculos y ciencia, entre otros, con los cronistas especializados de cada sección.

Malena Castaldi conducirá "En Clave País" junto a Faustina Bartaburu y Joaquín Silva.

Foto: Leonardo Mainé.

"En Clave País" se transmite en vivo desde la home del diario El País y la plataforma YouTube, con amplificación posterior en todos nuestros canales de redes sociales, que cuentan con una comunidad de 5,2 millones de seguidores. Los lectores también pueden acceder a todos los contenidos de forma on demand.

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