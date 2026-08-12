Entre el discurso de Lacalle Pou y la respuesta de Pereira: análisis del escenario político, por Martín Aguirre

Martín Aguirre, director de redacción de El País, analizó este miércoles en su columna para En Clave País el discurso de Luis Lacalle Pou durante el acto aniversario del Partido Nacional y la visión contrapuesta que ha tenido en la última semana el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.

“Para los que lo hemos escuchado otras veces a Lacalle Pou, no me pareció algo particularmente novedoso. Creo que lo más novedoso era un poco el el quiebre de ese silencio en el que se ha autosumido”, apuntó Aguirre.

“Me llamaron mucho la atención los análisis que ha habido en estos tres días posteriores, porque es como que cada uno pone en ese discurso lo que lo que quiere escuchar. Me parece que ese es un poco el talento que tiene Lacalle Pou como orador, que es que logra tirar una cantidad de conceptos y hay gente que que saca para su lado lo que más le sirve”, agregó.

Martín Aguirre con En Clave País Foto: Darwin Borrelli

Para Aguirre, el discurso de Lacalle Pou no fue demasiado diferente al tono que tenía cuando era presidente de la República, aunque quizás sí “un poco más tranquilo”. “Es un discurso muy del paladar del uruguayo medio. En algunos grupos de WhatsApp de gente un poco más tradicionalista del Partido Nacional había un poco de incomodidad con el comentario como el de ‘lo que cada día estoy es menos ortodoxo’”, destacó.

El director de redacción de El País destacó como llamativo que el discurso de Lacalle Pou, estando en la oposición, “apuesta a un discurso amplio, de llegada a gente que no es estrictamente de su partido”, en contraste con lo expuesto por algunos dirigentes del Frente Amplio, en particular por el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira.

La posición de Fernando Pereira ante el electorado del Frente Amplio

En contraste con el discurso de Lacalle Pou, Martín Aguirre analizó las declaraciones que ha dado Fernando Pereira en diferentes entrevistas durante la semana. Por ejemplo, en entrevista con El País, el presidente del FA apuntó que “la primera obligación del gobierno es gobernar para la gente que lo votó”.

“Es como una apelación mucho a la base, al sector más duro del Frente. Para mí hay un error de lectura en algunas cosas. Es muy contrastable con ese discurso de Lacalle Pou que es mucho más amplio y de más ancho de llegada”, reafirmó.

“Hay una cantidad de gente que votó a Orsi y que se siente desencantada. Ahora, ¿esa gente es necesariamente frenteamplista? Esa es la duda que tengo. Me da la impresión de que buena parte del desencanto no es del frenteamplista de barricada, sino más bien de la persona que, siendo más bien indiferente a la política o no tener una camiseta muy puesta, lo votó a Orsi y siente que no que no va para ningún lado”, apuntó.

El “rol de vocería” de Alejandro Sánchez

Consultado por la posición que está tomando el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, que en cierto modo ha tomado un “rol de vocería” del gobierno, Aguirre recordó que “hay un rol en el gobierno que es esa especie de jefe de gabinete” que desde hace años lo ocupa el secretario de Presidencia, “una persona que habla por el gobierno sin ser el presidente”.

“Creo que empiezan a perfilarse en la campaña que viene. Y me da la sensación de que dentro del oficialismo también hay necesidad de marcar algunos perfiles”, señaló Aguirre.

Martín Aguirre Foto: Darwin Borrelli

“Orsi no se siente cómodo en ese papel de vocero y no le ha ido bien cuando lo ha intentado hacer y de alguna manera se lo busca proteger o se busca dar una imagen de solidez comunicativa con esto”, agregó.

Finalmente, ante la pregunta de si, en esa carrera de “perfilar candidaturas”, Fernando Pereira podría ser candidato, Aguirre señaló que desde que Pereira asumió el cargo de presidente del Frente Amplio “le cayó un fardo”, con el que también tuvieron que cargar alguno de sus antecesores y “se convirtieron en unas personas bastante agresivas y difíciles de tragar para el que no sea genéticamente frenteamplista”. “Es una persona que le habla mucho a su base y que claramente genera una enorme irritación en cualquiera que no sea estrictamente de su partido”, sentenció.