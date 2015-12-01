En 10 días, 4 policías de civil fueron asaltados

Tres rapiñeros resultaron muertos; un agente fue preso por homicidio culposo y los demás están libres.

Cuatro policías declararon ante la Justicia Penal, en los últimos 10 días, por haber ultimado a tres delincuentes y herir de un disparo en el pecho a un cuarto en el marco de supuestos asaltos. Los policías circulaban de particular por la calle.

Caso 1.

A las 23:00 horas del sábado 29, un agente se desplazaba en su moto por la ruta 102. Cerca del cruce con Camino del Andaluz, se percató que era seguido por dos jóvenes en una moto sin luz. El policía trató, en vano, de evadirlos. Los individuos lo alcanzaron y lo obligaron a detener su moto. Uno de los delincuentes se subió al vehículo del efectivo policial. En ese instante, otro malhechor realizó un disparo con su arma de fuego en dirección al propietario del birodado, según informó la Jefatura de Montevideo.

La víctima se identificó como policía y les dio la voz de alto. Sin embargo, los ladrones continuaron apuntándole con un arma. En consecuencia, el agente repelió el ataque y les disparó.

El policía llamó al Centro de Comando Unificado del Ministerio del Interior. Varios patrulleros y una ambulancia llegaron al lugar pocos minutos más tarde. Un médico diagnosticó que uno de los rapiñeros, de 17 años, falleció en el lugar.

La jueza del caso, Beatriz Larrieu, dispuso la libertad para el policía detenido. A pedido de la Fiscalía, la magistrada pidió otras pruebas. La investigación judicial continúa.

Caso 2.

A las 19:00 horas del jueves 26, un policía, que trabaja como repartidor para una farmacia, llevó un pedido a una casa ubicada en San Francisco y Albeniz, barrio Conciliación.

Luego de entregar la mercadería, el policía fue sorprendido por dos delincuentes armados. Mediante amenazas con un arma, le exigieron la entrega de la recaudación y de su moto.

En el momento en que encendieron el vehículo, la víctima se identificó como policía y les dio la voz de alto. Los asaltantes hicieron caso omiso a la orden y le apuntaron con su arma.

El efectivo policial, temiendo por su vida, repelió el ataque efectuando varios disparos. Uno de los rapiñeros, de 16 años, falleció posteriormente en un hospital. Su cómplice, de 14 años, recibió disparos en el tórax, abdomen, región lumbar y cuello.

Tras tomar declaraciones al policía y a testigos, el juez penal de 2° Turno, Pedro Salazar, ordenó la reconstrucción del hecho. Las investigaciones judiciales continúan.

Caso 3.

El sábado 21, un policía de particular paseaba con su pareja por Carlos María Ramírez y José Castro. Discutió con un individuo por problema causado por un perro. El sujeto levantó la remera y mostró al policía un revólver que llevaba en la cintura. El agente llevó a su novia a su casa. Buscó al sujeto y lo encontró en una estación de servicio. Con el arma desenfundada, el policía prácticamente lo pechó. Por temor, el individuo manoteó el arma y el policía disparó. El juez lo procesó por homicidio culposo.

Caso 4.

Un policía de particular se desplazaba con su esposa en moto por la calle Dinamarca. Al llegar a la intersección con Berna, fueron interceptados por dos delincuentes a punta de pistola. Antes de retirarse, uno de los rapiñeros le efectuó un disparo. El funcionario extrajo su arma y reprimió la agresión. Policías de la Zona IV (Cerro) encontraron la moto robada a pocas cuadras. Uno de los rapiñeros ingresó herido a un centro asistencial. El policía testificó en el Juzgado como víctima. La Justicia dispuso la libertad para el rapiñero y que prosigan las investigaciones.

SABER MÁS OPINIONES DE ASOCIACIONES POLICIALES. "Se perdió respeto a la autoridad".



El directivo del Círculo Policial del Uruguay Juan Carlos Cipollini afirmó que la violencia está instalada en todos los ámbitos. "Que policías sean asaltados, es producto de las políticas que imperan en materia de seguridad. Se trata de una política de derechos humanos donde algunos sí son defendidos y los policías no están en un pie de igualdad", señaló. Enseguida agregó: "Un delincuente que ataca a un policía demuestra que se perdió el respeto por el uniforme y por la autoridad. El ciudadano es la verdadera víctima de todo esto". "El policía no se siente respaldado". "Nos preocupan muchísimos los procesamientos y las rapiñas a los policías. Es un mensaje a favor de los delincuentes. Hoy el policía no se siente respaldado en lo jurídico ni en lo psicológico. Se le demanda mucho pero se lo contiene poco. Él, que está al límite, puede terminar preso o muerto. ¿Queremos policías proactivos o que hagan lo mínimo? El policía quiere trabajar. Pero el Estado no le da suficientes garantías", dijo Patricia Rodríguez, del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo.

Médicos del Centro Coordinador atendieron a dos rapiñeros heridos por agentes. Foto: M. Bonjour

la inseguridad afecta a los agentes