El drama crece: ya suman 21 víctimas de femicidios

Muertas no sueñan

Roxana tenía 27 años y era madre de dos niñas de 6 y 3 años; a María Elvira la mató su hijo por no darle dinero.

MATEO VÀZQUEZ

Las denuncias no sirvieron de nada. Roxana Vilche de 24 años, vivía en una casa de la zona de Mendoza y había denunciado a la policía que tenía problemas con su pareja. La relación terminó, los problemas continuaron con esta persona de 27 años, pero no se tomó ninguna medida para cuidarla.

Después de algunos episodios violentos por parte del asesino, Roxana le pidió que se fuera de la casa que compartían junto a sus dos hijas de 6 y 3 años, según relataron algunos vecinos de la zona a Subrayado.

Pocos días después de esta situación, el hombre volvió a su casa y tras una discusión asesinó a Roxana el 27 de septiembre. Poco le importó la presencia de las niñas, que corrieron hacia la calle para alertar a los vecinos de la situación. Tras varias puñaladas mató a Roxana e intentó suicidarse, aunque no lo logró.

Una ambulancia llegó poco después y lograron salvarle la vida al asesino. La niña de 6 años también resultó con heridas cuando trató de defender a su mamá, según estimaron luego de atenderla. Pero ni los médicos ni la Policía llegaron a tiempo.

Los médicos tampoco pudieron hacer nada por María Elvira Amaro Jorge, de 60 años. Vivía en Melo, en una casa en el barrio Cuchilla de las Flores. El 12 de agosto de este año, su hijo le pidió dinero. Ella le dijo que no y él le pegó con un adoquín en la cabeza. María Elvira estuvo en el CTI casi un mes y medio y murió el 4 de octubre.

Su hijo fue recluido en la cárcel de Santiago Vázquez con prisión preventiva. En un principio el delito que se le imputó fue homicidio especialmente agravado en grado de tentativa. Ahora, cambiará la carátula. Las muertes de Roxana y María Elvira se suman a las de las otras 19 asesinadas en Uruguay, por ser mujer, en lo que va del año.

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