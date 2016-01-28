El 2015 cerró con récord de rapiñas y homicidios

Fundapro dice que, con población similar, Uruguay es más violento que Madrid o Buenos Aires.

Cinco claves de la violencia Casos de feminicidio siguen en aumento “De los 293 homicidios cometidos en 2015, 241 tuvieron hombres como víctimas y sólo 52 fueron mujeres. De cualquier forma, el número de mujeres que sufren esta violencia está aumentando en términos relativos”. Delitos generan un alto costo económico “El crecimiento en los homicidios y las rapiñas, entre otros delitos, está imponiendo un alto costo al país. El costo económico de la violencia alcanza a 3.4% del PIB, lo que significa US$ 1.870 millones”. Solo se aclararon el 5% de 21.000 rapiñas En el correr de este año ocurrieron casi 21.000 rapiñas en el país. Según información proporcionada por el Ministerio del Interior, solo se aclara un 5% de las mismas, señaló el documento elaborado por Fundación Propuestas. 13.360 personas fueron procesadas El Ministerio del Interior informó que, durante los primeros once meses del 2015, fueron procesadas 13.564 personas. Ello significó un suba del 6% respecto al 2014, según el Observatorio sobre Violencia y Criminalidad. El 58% de los crímenes no son aclarados “En el año 2012 no se resolvieron el 28% de los homicidios. En el 2014 quedaron sin aclarar casi la mitad de los mismos (46%). Los datos para 2014 indican 54% de resolución. En 2015, no se aclararon el 58.4% de los asesinatos”.

Uruguay tiene más homicidios por año que Nueva York, Buenos Aires y Madrid si se compara las poblaciones y el número de muertes violentas ocurridas por año en esas ciudades.

La tasa de homicidios de Uruguay cada 100.000 habitantes es similar a la de Chicago, una de las ciudades más violentas de Estados Unidos.

Ambos conceptos se desprenden de un informe de Fundación Propuestas (Fundapro) del Partido Colorado referido a la criminalidad durante el año pasado y al que accedió El País.

El informe oficial del Ministerio del Interior sobre los delitos cometidos entre enero y diciembre de 2015 aún no ha sido divulgado.

El documento titulado "2015: incesante aumento de la inseguridad", apunta que Estados Unidos suele dar ejemplo de asesinatos múltiples que se asocian en el imaginario popular con el exceso de armas en poder de sus ciudadanos.

Sin embargo, en comparación con lo que sucede en Uruguay, en la ciudad de Nueva York, con 8,6 millones de habitantes, ocurrieron 348 homicidios en el mismo período en que hubo 293 en Uruguay. "Nueva York tiene una tasa de cuatro homicidios por cada cien mil habitantes", expresa el informe de Fundapro.

El documento también maneja el ejemplo de la ciudad de Madrid con 3.2 millones de habitantes. En 2015 fallecieron allí solo 31 personas en forma violenta. Es decir, esa cifra representa casi un 10% de los asesinatos sucedidos en Uruguay.

La tasa de homicidios de Madrid es de 0.97 homicidios cada 100.000 habitantes, según el documento de Fundapro.

Buenos Aires tiene 2.900.000 habitantes. En 2014 allí fueron ultimadas 198 personas.

En el mismo año, en Uruguay con una población levemente superior, hubo 293 crímenes.

Según Fundapro, la cantidad de rapiñas en los últimos diez años se triplicó. Foto: Archivo.

Violencia.

El informe del Observatorio de Fundación Propuestas (Fundapro), firmado por Guillermo Maciel y Óscar Ventura, señala que nuevamente se registra un récord histórico en el número de homicidios en Uruguay.

Según Fundapro, el año 2015 en Uruguay cerró con 293 homicidios (de los cuales 286 fueron "criminales" y otros seis son "justificados").

Este número representa una tasa de 8,9 homicidios por cada cien mil habitantes, muy por encima del promedio internacional que se sitúa en 6,2 cada 100 mil habitantes.

En Montevideo, la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes trepó al 14.3 en 2015. Es decir, supera los guarismos de Nueva York y Madrid.

Los números registrados por Fundapro coinciden con los informados extraoficialmente por el Ministerio del Interior días atrás. De acuerdo a los datos de dicha Secretaría de Estado, el crecimiento del número de homicidios fue de un 9.2% respecto a 2014 y de 7.1% respecto al peor año del período 1980-2014, que fue 2012.

"La violencia expresada en muertes violentas tuvo un notorio desmejoramiento en 2012, que se fue corrigiendo lentamente, pero que en 2015 retomó el ritmo creciente, perdiendo todo lo ganado en el período 2013-2014", señala el documento de Fundapro.

De los 293 homicidios cometidos en el país, 186 ocurrieron en Montevideo y 107 en el interior. Pese que la población en ambas regiones es relativamente similar, la tasa de Montevideo es muy superior a la del interior, según la Fundación Propuestas.

Atracos.

Maciel dijo a El País que no solo los homicidios aumentaron en 2015 sino también las rapiñas. "Los robos a mano armada crecieron un 4% en 2015 en comparación con el 2014. Según nuestra proyección, en 2015 hubo casi 21.000 rapiñas en todo el país", agregó.

Fundapro señala que el delito de rapiña ha seguido un ritmo continuamente creciente desde hace muchos años. En los últimos 10 años este número se ha multiplicado por tres, pasando de 7.000 atracos anuales en 2004 a más de 20.000 en 2014, agrega el informe.

En los 11 años transcurridos entre 1994 y 2004 hubo un crecimiento de 128% en el número de rapiñas, que pasaron de 3.072 a 7.000. Esto dio, en promedio, una suba de unas 357 rapiñas por año.

Fundapro no explica las causas que generan un aumento de los robos a mano armada. Sí advierte que, en los gobiernos de los partidos tradicionales, los atracos rondaban los 14.000 por año.

Estima que, en los gobiernos del Frente Amplio, hubo algún cambio importante, sea en las políticas de prevención o en las de represión del delito, que provocaron un incremento del "tipo potencial" de las rapiñas.

Y advierte que, cualquiera sea la explicación sociológica que se quiera dar al incremento de los asaltos, esta "siguió actuando" en el correr de 2015 porque las rapiñas continuaron en aumento.

"Se fracasó en el combate de delitos"

El director de Fundación Propuestas (Fundapro) del Partido Colorado, Guillermo Maciel, opinó que la inseguridad acompaña día tras día a los uruguayos. "Todo ello pese a que el país ha gozado de saludables tasas de crecimiento y mejores índices sociales", dijo.

A juicio de Maciel, la gente vive con miedo a las rapiñas, a dejar la casa sola, a que sus hijos salgan de noche, e incluso a perder la vida

Según el director de Fundapro, "se ha fracasado" en el combate a los delitos. Las cifras oficiales revelan "un deterioro muy marcado" de la seguridad. "En suma, aumentó la cantidad y la calidad de la violencia. La consecuencia es un país más inseguro, más violento", dijo.

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Delitos y seguridad pública