Vacunación, tapabocas y contactos: cómo es el protocolo para la educación

En los últimos días de enero, técnicos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) se reunieron para adecuar y actualizar los protocolos en la educación, de cara al inicio de las clases el 7 de marzo.

Allí se creó un nuevo protocolo sanitario teniendo en cuenta la coyuntura del país. Preguntas y respuestas sobre las medidas para la educación:

¿Es obligatoria la vacuna anticovid?



No, no es obligatoria. La vacuna contra el covid-19 es recomendada, pero no es un requisito obligatorio.

¿Qué pasa si un niño es contacto de un positivo pero es asintomático?

“Si es el único caso del aula, por definición no configura un brote, ya que este se define por dos o más casos en la misma clase”, informó la ANEP.

¿Y si hay un brote?



En esos casos, se realizará inmediatamente un test de antígenos y cuarentena a los contactos de la clase.



Si es positivo, deberá hacer aislamiento: en caso de estar completamente vacunado será de 7 días y si no está vacunado o lo está incompletamente será de 10 días.



Si el test de antígenos es negativo, se deberá realizar a los 5 días de la última exposición PCR. Si este es positivo confirma la enfermedad y se sigue la cuarentena. Si es negativo, se descarta la enfermedad.

¿Qué sucede si dos estudiantes, de aulas diferentes, pero con nexo epidemiológico (hermanos) dan positivo?



De acuerdo a la ANEP, en este caso se trata de un brote en el hogar y no en el centro educativo. Por lo que no se requiere testeo o aislamiento de los contactos, aunque sí monitoreo de síntomas.

¿Los estudiantes tendrán que usar tapabocas?



De acuerdo a lo publicado por la ANEP, los menores de seis años no deben utilizar tapabocas. En tanto, a menores de 11 años se le puede recomendar pero no exigir. Mayores de 11 años sí deberán tener tapaboca en espacios cerrados o si se está al aire libre con muchas personas (salvo durante el ejercicio físico).



Además, informan que quedan excluidos de este requisito aquellas personas que padecen TEA o “aquellos que por diferentes razones de índole médica o psicológica” no toleran la mascarilla.

¿Qué sucede con los educadores y no educadores?



En este caso, todos deberán utilizar tapaboca. La ANEP, a su vez, recomienda que los decentes de primera infancia utilicen tapaboca transparente.



Por otro lado, no se recomienda el uso único de la careta facial de acetato.

¿Los centros educativos son comunidades cerradas?



No. Si bien hay que incentivar la ventilación de los espacios, así como la higiene y el cuidado de los espacios, los centros educativos (aún los de tiempo completo) no son considerados como cerrados.

¿Qué pasa si un estudiante tiene síntomas?



Se debe quedar en su hogar hasta tener el alta médica. En caso de no pertenecer a una comunidad cerrada o grupo de riesgo se debe realizar test de antígeno. En caso de ser negativo, se descarta el caso.



Por otro lado, si pertenece a una comunidad cerrada o un grupo de riesgo se realiza test de antígenos, si es positivo confirma el diagnóstico, pero si es negativo deberá realizarse un test PCR.

¿Cuánto duran los aislamientos para casos confirmados?



10 días si está completamente inmunizado con 2 dosis, 14 días si no está inmunizado (o de forma incompleta). En este último caso, si en el décimo día no presenta síntomas en los últimos tres días, se puede realizar test antigénico y si el resultado es negativo puede levantar aislamiento con indicación médica.



En todos los casos, en las 72 horas previas a que se cumpla el final del aislamiento en todos los casos, deben estar sin fiebre, con mejoría de los síntomas (la tos puede persistir algunos días más) y contar con alta médica.

¿A quiénes se consideran grupos de riesgo para priorizar testeo?

Embarazadas, enfermedades crónicas (cardiovasculares, pulmonares, renales, metabólicas como diabetes, obesidad, enfermedades neuromusculares, hepáticas y hematológicas), inmunodeprimidos por una enfermedad o por medicación (quimioterapia, corticoides a dosis altas, metrotexate, azatioprina, tacrolimus, micofenolato), síndrome de Down.