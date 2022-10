Sindicatos de enseñanza se levantaron de reunión con el Codicen por reforma educativa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza se levantó este viernes de una reunión sobre distintos aspectos de la reforma educativa, convocada por el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, en reclamo de tener una negociación para determinados puntos.

"(La instancia) se ha visto interrumpida por un cambio de posición de la Coordinadora de Sindicatos, que ahora queriendo o interpretando la Ley de Negociación Colectiva, estima que debemos suspender las instancias de formación por la transformación curricular y que debemos estar a una negociación en ese ámbito”, dijo el presidente del Codicen, Robert Silva, en rueda de prensa.



“Nosotros expresamos nuestra voluntad de negociación, pero que la formación para los docentes tiene que continuar. A su vez, queríamos plantear, pero lamentablemente no fue posible porque se levantaron, la elección por tres años de los docentes de Secundaria y UTU”, indicó.



“Acabamos de solicitar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social una reunión urgente de carácter tripartito porque consideramos que no es justo, no corresponde, suspender la posibilidad de que los docentes no puedan elegir por tres años en Secundaria y UTU”, aseguró Silva, quien añadió que los cursos de formación respecto a la transformación educativa comienzan el próximo lunes.



En tanto, el presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) y miembro de la Coordinadora, José Olivera, manifestó que la agrupación también acudió al Ministerio de Trabajo y reclamó mayor negociación.

“Nosotros entendemos que la transformación educativa tiene varios componentes que afectan a las condiciones de trabajo y que por lo tanto se tienen que negociar colectivamente. Una de ellas son los cursos de capacitación y otra, que estaba en el orden del día también, tiene que ver con la elección de horas por más de un año”, señaló.



“Ahora nos encontramos con que no hay voluntad política de generar un espacio de negociación real en el primer aspecto que tiene que ver con los cursos de capacitación. Allí tenemos enorme cantidad de preguntas, esto nunca vino a un ámbito de negociación y por lo tanto lo que hemos resuelto, ante la respuesta del Codicen de que no va a aplazar el inicio de estos cursos (…), que recién en la próxima sesión va a discutir o no si lo lleva a un ámbito de negociación (…) definimos terminar por aquí la reunión en el día de hoy y solicitar la intervención del ministerio como garante del sistema de relaciones laborales”, afirmó Olivera, en conversación con Telemundo (Canal 12).

Tensión en un nuevo "Cara a cara"

Por otra parte, este jueves por la tarde tuvo lugar un nuevo "Cara a cara", la instancia de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) que acerca a los ciudadanos la oportunidad de conocer de primera mano la reforma educativa. Esta vez tuvo lugar en la Ciudad de la Costa y también se hicieron presentes estudiantes de formación docente, contrarios a este cambio.

Los estudiantes comenzaron a cantar "“Pelea, pelea, por la educación ¡popular! Todos a la huelga general” y a vociferar durante las intervenciones de los jerarcas.



Silva se refirió al incidente en sus redes sociales: "Militantes del agravio, atropello, maltrato e intolerancia que pretende amedrentar".



"No representan a los estudiantes de formación docente y cada vez más nos ratifican en la imperiosa necesidad de la Transformación Educativa que el país reclama", detalló.

Militantes del agravio, atropello, mal trato e intolerancia que pretende amedrentar.

Días atrás, en otro de estos encuentros, se generó tensión entre Silva y los estudiantes a las afueras de la Escuela Experimental de Malvín.



Los sindicalistas esperaban al presidente del Codicen cantándole: “Robert Silva botón, vos sí que estás pintado, no sabés nada de educación”. Pero en el momento en que el auto del jerarca frenó para que se bajara, la tensión se acrecentó y los cánticos se transformaron en ruidos de bombos y cornetas que retumbaron en todo el barrio.

En esa cita se oyeron risas, abucheos y palabras como “parásito” o “sorete” para referirse a Silva. Aunque también hubo quienes alzaron su voz para decir: “Yo también soy docente y quiero escuchar”.



Pese al clima incesante de empujes, el presidente de la ANEP aseguró que “de ninguna manera” se aplazará la reforma educativa que comienza en 2023.