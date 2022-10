Silva reivindicó que la reforma educativa "no fue elaborada por extraterrestres"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, dijo que planea convocar esta semana a los sindicatos para seguir dialogando sobre la reforma educativa y aseguró que "el 10 de noviembre en todo el país todos los docentes van a tener los programas" del nuevo plan educativo, que ya está pronto y fue "elaborado por docentes, no por extraterrestres".

"El pedido es, más allá de las tradicionales críticas, del mercantilismo de la subordinación al mundo del trabajo, de la privatización, de eso que hace tantas décadas que escuchamos, nuestro pedido es que vengan propuestas que reflejen caminos alternativos al que nosotros proponemos", expresó Silva a la prensa tras un encuentro con estudiantes de Tacuarembó que visitan Montevideo para conocer los detalles de la reforma educativa.



Por otra parte, Silva enfatizó que esta administración ha hecho "prácticamente lo mismo que gobiernos anteriores", en particular "en la elaboración de los programas".



"Han participado más de 100 docentes, han participado las Asambleas Técnico Docentes (ATD)", explicó.



"Las ATD resolvieron retirarse y la mayoría de sus delegados resolvieron quedarse trabajando", agregó el jerarca y enfatizó: "Cuando se dice que esta reforma es impuesta, no es cierto. Ha habido participación como nunca".



Silva cerró haciendo un llamado a toda la sociedad: "Si ustedes no tienen un documento preliminar elaborado por docentes, no por extraterrestres, fueron más de 100 docentes. Por favor: queremos aportes, porque la educación en este país indefectiblemente tiene que cambiar", cerró.