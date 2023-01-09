Para una mayor retención de alumnos, Secundaria va por los que deben materias

Cómo lograr la retención del alumnado es la pregunta que se hizo la Dirección General de Secundaria de la ANEP frente a un problema que cada vez era más evidente: alumnos que debían una o dos materias de Bachillerato, lo que les impedía avanzar en sus dos últimos años de Liceo, y en otros casos finalmente graduarse. Se trataba de alumnos desmotivados por ya haber perdido el examen de la asignatura, que abandonaron todo contacto con su centro educativo o que comenzaron a trabajar y ya no disponían de tiempo para ir a clases.

“Cuando nosotros asumimos, el 49% de los estudiantes de Bachillerato egresaban. Era algo serio”, dijo a El País la directora general de Secundaria, Jenifer Cherro. Pero en estos tres años de gestión la ANEP ha logrado aumentar esta cifra al 59%. De todas formas, Cherro reconoció que aún quedan 41% de los estudiantes sin finalizar la Educación Media, y que eso “es mucho”.

Fue así que la Dirección General de Secundaria, en un trabajo en conjunto con Planeamiento Educativo, el año pasado calculó cuántos alumnos estaban debiendo pocas asignaturas para poder graduarse, le pasaron los nombres a los liceos y ellos fueron en busca de estos adolescentes y jóvenes. La idea era garantizar la continuidad educativa y que los estudiantes volvieran a tener contacto con los centros educativos.

Este dispositivo llamado “Egresados”, que inició en marzo de 2022 -y seguirá este 2023-, atendió a 491 alumnos de 101 liceos y para eso se asignaron 211 horas docentes. El objetivo es el de apoyar el egreso de Bachillerato en el marco del Plan de Acompañamiento Estudiantil y diseñar estrategias de protección a las trayectorias educativas de cada uno de los estudiantes.

Los cursos fueron online y duran 11 semanas. Estuvieron a cargo de un tutor y la evaluación final fue presencial. La mayoría de los alumnos debían Biología, Literatura, Historia, Física y Matemática. Lo que hicieron los docentes fue priorizar ciertos temas del programa de la asignatura y la prueba fue sobre esos temas que se dieron durante los dos meses y medio.

Más dispositivos

Además del programa “Egresados”, Secundaria ya había implementado el Curso Bimodal de Acreditación en el que participaron 399 estudiantes en 2022. El programa estuvo dirigido a estudiantes promovidos en los años 2020 y 2021 de Ciclo Básico y Bachillerato que tienen dos materias pendientes para aprobar que son anteriores al grado en el que están y por eso están inhabilitados a inscribirse en el nivel superior.

Los estudiantes que utilizaron este dispositivo pertenecían a 63 liceos y en total se conformaron 52 grupos. Las asignaturas con más alumnos matriculados fueron Matemática (151), Física (87) e Historia (61).

Por último, como en años anteriores se implementó un curso bimodal de acreditación online en el que participaron 1.058 alumnos de 147 liceos durante este año. El curso estuvo a cargo de un docente tutor, dirigido a estudiantes inscriptos en 4° año de Liceo que tenían más de dos asignaturas de Ciclo Básico pendientes de aprobación. Se formaron 90 grupos y se designaron 381 horas docentes.

Secundaria también llevó a cabo las tutorías entre pares como algo complementario a estos dispositivos de apoyo al egreso. Están pensadas como las tutorías entre pares de Progresa (Udelar), y esto comenzó en 13 liceos del país. La idea es que los propios estudiantes se acompañen entre sí en determinadas materias de más dificultad o para poder transmitir estrategias de estudio.

Acompañamiento

En este 2022, 291 liceos tuvieron horas de acompañamiento educativo con el objetivo de concretar los Proyectos de Acompañamiento Pedagógico para continuar protegiendo las trayectorias educativas de los estudiantes. A un 23% del total de los liceos se le asignaron 10 horas; a un 39% entre 11 y 20 horas; a un 24% entre 21 y 30 horas; y a un 14% se les brindaron más de 30 horas.