Pablo da Silveira destacó que Ceibal “empezó siendo un caso desviado” que funcionó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, resaltó los avances que hizo Uruguay en el uso de las tecnologías aplicadas en los centros educativos relatando el proceso que vivió el país con la aplicación de Ceibal.

Da Silveira expuso el lunes e n el seminario “Educación para el siglo XXI en América Latina y el Caribe: Prosperar, Competir e Innovar en la era digital, realizado por la Organización de Estados Iberoamericanos en Madrid, y allí apuntó al comienzo fallido y su evolución hacia el éxito de la iniciativa.



Da Silveira presentó el proyecto a través del desarrollo de siete elementos que reflejan en qué consiste. La primero que señaló fue que se trata de una “red de conectividad educativa”, la cual valoró como la de “mayor cobertura de América Latina”.



“Y tiene además la red de videoconferencia más completa de este continente”, agregó.

En segundo lugar, mencionó su rol como distribuidor de tecnología para alumnos tanto en Primaria como Secundaria, quienes reciben tablets y laptops de acuerdo a su grado.



Allí da Silveira manifestó su primera crítica ya que advirtió al panel que existe una evaluación negativa a nivel de bachillerato donde trabajan sobre tablets. En este sentido, el ministro aseguró que el objetivo que tiene Ceibal ahora “es universalizar la distribución de laptops en bachillerato”.



Por otra parte, destacó el apoyo de Ceibal como un “facilitador de acceso a plataformas”. En este sentido, mencionó el “gran aporte” de las plataformas como Crea, Alex y Matific, como medios de vinculación entre docentes y alumnos a través de la tecnología.

Otro de los puntos que resaltó da Silveira es que Ceibal aporta como “tejido de redes virtuales” que unen comunidades educativas, maestros y directores. En esta dirección, anunció el interés de fortalecer una red de directores, bajo el objetivo de alcanzar la cifra de 300 conectados a través de la plataforma.



También resaltó que Ceibal permite la formación de los docentes. “Vamos a concretar el año que viene la incorporación de habilidades digitales y pensamiento computacional a la formación de los docentes. Porque aunque parece mentira 15 años después de Ceibal no se ha adaptado esto”, afirmó.



Dentro de los restantes dos factores que Ceibal es, el ministro se refirió al “laboratorio de innovación tecnológica al servicio de la educación” que representa. Y su aporte como generador de información estratégica para la toma de decisiones.



Luego de explicar de qué se trata Ceibal, el ministro pasó a valorar los “aprendizajes” que dejó la evolución de esta iniciativa para que sirva de ensayo a nuevas políticas que quieran aplicar otros países.

"Desobediencia"

Para el docente, si se analiza porqué le fue “más o menos bien” a la propuesta “no se debe ocultar” que existen “condiciones menos desafiantes que la de otros”. “Sería deshonesto no decirlo. Uruguay es un país chico, con poca gente, con un territorio culturalmente homogéno y urbanizado”, sostuvo y agregó: “No tenemos nada para enseñarle a países como Brasil o México que enfrentan desafíos inmensamente más grandes que los nuestros”.



Dicho esto, da Silveira dijo que en sus inicios Ceibal surgió por una “desobediencia creativa”, ya que el programa se separó de los lineamientos de One Laptop per Child. “Ceibal empezó siendo un caso desviado y resulta que al final le fue bastante mejor que a los que fueron obedientes”, dijo.



Luego, resaltó que sus funcionarios “tienen un enorme compromiso con la causa” y que “pierde plata todos los días” porque tiene “un sentido de pertenencia por estar haciendo cosas que transforman al país”.

Por otra parte, resaltó que “es una política de Estado”. Si bien no explicitó que fue creado por el expresidente Tabaré Vázquez, afirmó que en sus 15 años Ceibal atravesó cuatro gobiernosy “nada de eso hipotecó la continuidad”.



Por último, indicó que el país destinó unos US$ 800 millones. “Hasta ahora no hablé de dinero porque sin condiciones como estas y sin claridad estratégica, puede convertirse en un enorme mal gasto”, dijo. Y agregó: ”Primero asegurar esas condiciones para tener un razonable éxito y solo después pongamos plata”, concluyó.