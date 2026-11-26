La Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) se consolida y transforma en simultáneo. Así lo afirma la decana Isabelle Chaquiriand y lo sustenta con ejemplos concretos: diez carreras de grado que conforman un verdadero ecosistema de propuestas vinculadas al mundo empresarial, la capacidad de adaptarse permanentemente a los cambios y la constante búsqueda de que estudiantes y graduados sean profesionales que contrasten sus decisiones con evidencia y puedan convivir con diferentes maneras de analizar problemas.

La facultad estrenará en 2027 su carrera de Negocios Digitales y Gestión Tecnológica, otra clara muestra de su capacidad de adaptación. También lo demuestran la posibilidad de obtener dos títulos de grado en cinco años, la posibilidad de cursar un semestre en más de 300 universidades del mundo o de vivir de cerca el mundo del trabajo desde los inicios con retos empresariales.

Lo que sigue, es una conversación con la decana en la que profundiza sobre ese ecosistema virtuoso, los desafíos que buscan para los estudiantes y las demandas del mercado.

Para 2027 la Facultad de Ciencias Empresariales (FCE) suma su décima carrera con Negocios Digitales y Gestión Tecnológica. ¿Qué valor aporta la oferta de la facultad en la formación de todo el espectro de las ciencias empresariales?

El valor de contar con un portafolio amplio está en las conexiones que permite hacer entre las distintas disciplinas y especialidades. Nos gusta hablar de “Hub FCE”. Una decisión empresarial rara vez es exclusivamente financiera, comercial, tecnológica o humana. Afecta simultáneamente a clientes, colaboradores, accionistas y al entorno. Al reunir las diferentes miradas, desde las más generalistas hasta las de especialidad, podemos ofrecer especialización sin perder esa perspectiva integral. El estudiante elige un campo de profundidad, pero convive con otras maneras de analizar los problemas. Esa diversidad también permite descubrir intereses, revisar vocaciones y construir trayectorias profesionales menos rígidas. Esto se da por las interacciones deliberadas que ocurren a lo largo de la formación.

¿Qué camino está recorriendo hoy la FCE?

Venimos de unos años de transformación profunda, no sólo de nuestra propuesta académica, sino de nuestros procesos de calidad. Algunos que acompañaron un proceso de transformación de la UCU y otros propios de la facultad. Creo que lo más valioso de los últimos años ha sido desarrollar la capacidad de adaptación permanente que requiere hoy en día la formación de profesionales del mundo de empresa.

Nuestra aspiración es que nuestros graduados comprendan los negocios en toda su complejidad, con rigor técnico, sensibilidad humana y conciencia del impacto de sus decisiones.

¿Cómo se refleja eso en la formación que ofrece Empresas?

Se traduce en una oferta académica que evoluciona, en experiencias de aprendizaje conectadas con problemas reales y en una cultura de mejora continua que se ha impregnado en todos los rincones de nuestra facultad.

Estamos ante un mundo cada vez más globalizado, al que lo atraviesan la tecnología y el análisis de datos y donde los cambios no solo son más rápidos sino más impredecibles. ¿Cómo responden las carreras a ese panorama?

Queremos que nuestros estudiantes y graduados sepan usar las herramientas disponibles, pero también formular buenas preguntas, contrastar evidencia, discernir y asumir responsabilidad por sus decisiones. Por eso, entre otras cosas, todos nuestros programas tienen un fuerte componente de análisis crítico e incorporamos retos y proyectos en contacto con el mundo real que exigen integrar saberes y trabajar frente a situaciones que no vienen con una respuesta única. Buscan enfrentarse a lo que será el ejercicio de su profesión el día de mañana en un mundo desafiante.

Saber sigue siendo importante y mucho. Hace falta conocimiento para distinguir entre una respuesta rigurosa de una tontería perfectamente planteada para hacer buenas preguntas y hasta para darnos cuenta de que no sabemos. Para eso la universidad es una etapa fundamental de la vida donde uno se encuentra con conocimiento, pero también con personas diferentes, ideas desafiantes, preguntas sin respuesta y experiencias capaces de poner en duda las propias certezas.

Vayamos a Negocios Digitales y Gestión Tecnológica. ¿A qué necesidades del mercado responde y qué perfil de graduado se busca?

Responde a una necesidad cada vez más visible en las organizaciones, que es contar con profesionales capaces de conectar la estrategia de negocio con las posibilidades que brinda la tecnología. Es mucho más que vender por internet. Se trata de profesionales que identifiquen oportunidades, traduzcan necesidades entre equipos técnicos y de gestión y conduzcan proyectos de transformación. Esta carrera, desarrollada junto con la Facultad de Ingeniería y Tecnologías, apunta justamente a ese perfil articulador. Integra negocios, plataformas digitales, analítica, gestión tecnológica e Inteligencia Artificial, con retos y laboratorios aplicados. Buscamos graduados que comprendan la tecnología y los negocios como para convertirlos en decisiones y soluciones relevantes para las organizaciones entre los dos mundos.

¿Podemos hablar de un ecosistema FCE?

Sí, y me gusta pensar en FCE como una comunidad de encuentro. Un ecosistema en el que interactúan estudiantes, profesores, investigadores, graduados, emprendedores y organizaciones. Cada uno aporta preguntas, experiencias y perspectivas diferentes. La facultad ofrece carreras de grado, con profesores que hacen investigación académica de referencia en la frontera de innovación, otros que aportan su destacada experiencia profesional. Tenemos actividades con empresas, conexiones con UCU Business School y con iniciativas de emprendimiento e innovación. Además, el aprendizaje es recíproco: las organizaciones nos plantean desafíos reales y nosotros aportamos conocimiento, talento joven y capacidad de análisis. A su vez, de ese diálogo tan estrecho con el mundo de empresa y de investigación es que ajustamos nuestros programas de estudio y nuestra propuesta académica. Esa circulación de ideas es parte central de nuestra identidad.

¿Eso se refleja en el 4+1, es decir, en la posibilidad de cursar dos carreras en cinco años?

El 4+1 es una expresión concreta de ese ecosistema. Permite planificar las materias electivas para avanzar en una segunda carrera de la Facultad y completar dos titulaciones en cinco años.

Decana y directores de carrera: el equipo académico de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UCU.

¿Cómo es en la práctica?

Una persona puede combinar, por ejemplo, una formación orientada a la dirección de empresas, pero además complementarla con una segunda carrera donde profundiza en sus capacidades analíticas, financieras o comerciales. Se adquieren dos lenguajes profesionales y, sobre todo, la capacidad de conectarlos. Si yo volviera a esa etapa de la vida, no lo dudaría, es impresionante.

¿Qué demandas de las organizaciones y el mundo empresarial y emprendedor forman parte de ese ecosistema?

Escuchamos demandas muy concretas: transformación digital y nuevas tecnologías, uso responsable de datos, productividad, innovación, sostenibilidad y capacidad de liderar equipos diversos. También aparece con fuerza la necesidad de profesionales que puedan actuar en contextos inciertos, conversar con disciplinas distintas y tomar decisiones con criterio, con un fuerte componente ético.

Por eso, en FCE no vamos atrás de cada novedad del mercado, porque algunas serán pasajeras. Por el contrario, buscamos identificar qué capacidades tienen valor duradero y cómo conectarlas con problemas actuales. Pensamos en el mundo de los próximos años, no solamente en el de hoy. La innovación, en ese sentido, es también una manera de pensar y de animarse a cuestionar supuestos. Queremos que nuestros estudiantes lleguen al mundo profesional con herramientas, experiencia para aplicarlas y humildad para seguir aprendiendo.

¿Y con respecto a la internacionalización?

Tenemos más de 300 acuerdos internacionales que abren oportunidades para cursar semestres de intercambio en distintas partes del mundo. También ofrecemos semanas internacionales, programas cortos durante los recesos y la propuesta más intensa son dobles titulaciones internacionales con instituciones de España ―como Deusto, Loyola y CUNEF― y de Francia ―como Excelia― . Existen además oportunidades de continuidad académica para maestría con Fairfield y Fordham en Estados Unidos, y con Comillas y Advantere en España.

Contamos con la acreditación AACSB, que tiene solo el 6 % de las escuelas de negocios del mundo y que nos integra a una comunidad global comprometida con estándares exigentes y la mejora continua. Para un país como Uruguay, desarrollar una mirada internacional sin perder la conexión con nuestros desafíos locales, es especialmente valioso.

¿Qué implica ser un graduado de FCE?

Nuestros graduados están presentes en los más diversos ámbitos de la actividad económica y empresarial: liderando organizaciones de diferentes tipos, emprendiendo, innovando, desarrollando sus carreras en Uruguay y en el mundo. Y cada uno, desde su lugar, tiene la oportunidad de contribuir a transformar la realidad en la que actúa. Me gusta pensar que el aporte de nuestros graduados se refleja tanto en lo que hacen como en la manera en que lo hacen. En su capacidad de cuestionar lo establecido, de encontrar oportunidades donde otros ven obstáculos, de construir equipos, de generar confianza y de tomar decisiones conscientes de sus consecuencias. Porque las decisiones empresariales nunca son neutras: impactan en las personas, en su entorno y en la sociedad en su conjunto.

En FCE tenemos una profunda convicción sobre el potencial transformador de las empresas. Son motores de desarrollo económico, de innovación, de generación de empleo y de oportunidades. Pero ese potencial depende, en buena medida, de las personas que las lideran y de los valores que orientan sus decisiones. Y es un privilegio encontrarme con nuestros alumni en su vida profesional que son reflejo de ello.

¿Cómo se refleja eso en los salones de clase?

Nos interesa formar profesionales que sean técnicamente excelentes, intelectualmente inquietos, capaces de trabajar con otros y conscientes de la responsabilidad que implica ejercer el liderazgo. Y si hay algo que quisiera que nuestros graduados se llevaran de su paso por la facultad es la convicción de que el éxito profesional y la contribución a la sociedad pueden y deben ir de la mano.

Que comprendan que su talento, sus conocimientos y sus capacidades adquieren un sentido más profundo cuando se ponen al servicio de otros. Al final del día, el impacto de una facultad como la nuestra se mide también en las decisiones que toman sus graduados cuando ya no están en nuestras aulas. En las empresas que crean, en las organizaciones que transforman, en las oportunidades que generan y en las vidas sobre las que influyen. Porque, en definitiva, la huella que queremos dejar como facultad es la que nuestros graduados sean capaces de dejar en la sociedad.