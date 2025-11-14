Malla curricular de Secundaria para 2026: las asignaturas que actualizan y las nuevas incorporaciones

Redacción El País

La Dirección General de Educación Secundaria dio a conocer la malla curricular 2026, con cambios a la malla que rige tras la reforma educativa del gobierno de Luis Lacalle Pou.

El Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) avanzó con cambios de nombres, carga horaria y la estructura de las trayectorias educativas, desde primero de liceo –denominado séptimo, a partir de la reforma- al último año de bachillerato –sexto año, tal como informó en octubre La Diaria, y confirmó El País.

Malla curricular de Secundaria para educación media básica

En séptimo –primer año de liceo- se resolvió eliminar el espacio optativo Arte-Educación musical-Ciencias (dos horas). Se agregaron como materias obligatorias anuales Ciencias Físico-Químicas (tres horas) y Educación Musical (dos horas). Y Ciencias del Ambiente, volverá a llamarse Geografía, y bajará de cuatro a tres horas.

En octavo –segundo año de liceo- se mantiene la carga de Geografía –tres horas- y de Ciencias Físico-Química —tres horas—. Mientras que se va a suprimir el espacio optativo rotativo Arte-Educación Musical-Ciencias (tres horas) por Comunicación Visual (dos horas).

También se agregará Educación Ciudadana (dos horas) y Lengua Española, que pasará a llamarse Idioma Español, aumentará una hora (cinco en total por semana). Mientras que Ciencias de la computación con énfasis en Alfabetización digital se llamará Ciencias de la computación y pasará de tres a dos horas semanales.

Fachada del Liceo 55 Luis Hierro Gambardella del barrio La Blanqueada Ignacio Sánchez/Archivo El Pais

En tercer año de liceo se va a suprimir el espacio optativo rotativo Expresión artística-Participación juvenil (dos horas). También se va a agregar Comunicación Visual (dos horas), Geografía (dos horas) y Educación Musical (dos horas).

Ciencias de la computación con énfasis en Programación, que se llamará Ciencias de la computación, pasará de tres a dos horas semanales. Lo mismo que la materia Comunicación y sociedad, que será denominada Idioma Español, que pasará de cuatro a tres horas.

“Los cambios propuestos en la educación media básica de secundaria no afectan la arquitectura general de la malla. La base disciplinar se sostiene en este nivel y la propuesta de restitución de materias como Educación Musical y Ciencias Físico- Química en séptimo, suponen el reforzamiento de la lógica disciplinar de forma similar al Plan 2006”, indica el informe oficial.

Cambios en bachillerato

En el primer año de educación media superior–cuarto año de liceo- volverá Astronomía, como materia obligatoria, con dos horas. Y se van a ampliar las optativas, manteniendo todas la misma carga de dos horas, a Educación Musical, Danza, Lenguaje audiovisual, Ciencias de la Computación, Participación juvenil, Cooperativismo y Educación Sexual Integral.

En tanto, las optativas del primer año que comenzaron con la reforma educativa tendrán otro nombre: Emprendedurismo cambiará por Economía para jóvenes, Territorio, Ambiente y Sociedad por Geografía y Gestión Ambiental, y Educación en Patrimonio por Patrimonio, Identidad y Diversidad local. Y se definió eliminar la optativa Ciencias del Espacio y Tecnología.

En quinto año de liceo es donde se verán más cambios. Por un lado, se van a incorporar dos orientaciones, Ciencia, Tecnología Biológico (CTB) y Ciencia, Tecnología Matemático (CTM).

Además, habrá una versión específica de biología, con diversa carga horaria y perfiles según la orientación: Biología antropológica (orientación Ciencias Sociales), Biología para la percepción y el movimiento (orientación Creativo-Artístico), Biología molecular (CTM) y Biología (CTB), aumentando en este último caso de tres a cuatro horas.

Mientras que en la orientación CTM, Matemática aumenta una hora, pasando a cinco horas. Y se incluye a Geografía en la orientación CTB como nueva materia, con 3 horas.

En la Orientación Ciencias Sociales y Humanística, Historia pasará de cuatro a cinco a horas, y se agregará Biología antropológica con dos horas. Y Territorio Uruguayo y Sociedad pasará a ser Geografía, sin cambio de la carga horaria (tres horas).

Estudiantes. Foto: Fred Dufour/AFP

En sexto año de liceo, se ampliará la diversificación con opciones más específicas, pasando de cuatro a siete orientaciones: Ciencias Sociales y Humanidades Matemático (CSHM) y Ciencias Sociales y Humanidades Derecho (CSHD); Creativo artístico (CA); Ciencias y Tecnología con orientación Química (CTQ) y Ciencias y Tecnología orientación Historia del Arte (CTA); Ciencias para la Vida opción Biología Vegetal (CVBV) y Ciencias para la Vida opción Biología Humana (CVBH).

Entre los cambios, en el bachillerato Creativo Artístico, la materia Historia del Arte se reducirá una hora para quedar con cuatro horas. Y la materia Comunicación Audiovisual dejará de ser optativa y pasará a ser obligatoria, bajo el nombre de Medios Audiovisuales, con dos horas.

Además, se mantendrá el bachillerato general, que aterrizó con la reforma educativa. Pese al planteo de la Asamblea Técnico Docente (ATD) de eliminarlo, un bachillerato genérico “no sería contradictorio u opuesto a la diversificación, sino que constituye una opción más de elección para los estudiantes”, señala el informe final, al que accedió El País.

La carga horaria, con los cambios, subirá en primer año de bachillerato, pasando de 35 a 37, y se mantendrá tanto en segundo año (37 horas), como en tercer año con las diferentes orientaciones.