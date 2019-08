Informe oficial sobre el estado de la educación irrita al Codicen

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Había una vez un informe que molestó a las máximas autoridades de la educación. O, mejor dicho, irritó a los consejeros con representación política. El tercer informe del estado de la enseñanza, que por mandato legal elabora cada dos años el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), le “pega por izquierda” a la izquierda. Y eso, en un año de sensibilidad electoral, equivale a lo que en criollo se conoce como “incendiar la pradera”.

Los problemas educativos habían cedido terreno ante la inseguridad y el desempleo. Eso quitó de la agenda a la enseñanza, al menos por un tiempo. Se dejó de insistir en el “cambio del ADN” o en “educación, educación, educación”. Pero el informe que difundió ayer el Ineed evidenció, otra vez, algunos problemas del sistema y de las políticas educativas. Como si fuera poco, el hilo conductor del polémico informe es la inequidad, lo que equivale a meterle el dedo en la llaga a un gobierno de izquierda.



Wilson Netto, el capitán del barco de la Administración Nacional de Educación Pública, se había preparado para la batalla. En las reuniones previas a la publicación del informe había sugerido postergar su divulgación, al menos hasta que acabe el ciclo electoral. No tuvo éxito. No conforme, y aprovechando que el consejo directivo del Ineed les presentó con antelación el estudio a los consejeros, solicitó a los técnicos de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa del Codicen que comentaran (léase criticaran técnicamente) el informe del Ineed. Así consta en la resolución del 24 de julio que figura en el acta N°42.



El pasado miércoles, un día antes de que el Ineed presentara su informe en el anexo del Palacio Legislativo, los técnicos del Codicen elevaron a los consejeros sus comentarios. Lo hicieron en 16 páginas.



“El informe sobre el estado de la educación en Uruguay 2017-2018 no termina de ofrecer una visión completa de coyuntura del sistema educativo”, critican los técnicos de Planificación. Y, al analizar el primer capítulo, agregan: “está centrado en la asignación de recursos a Secundaria, y aunque se menciona que no se pudo acceder a información similar en el resto de los Consejos, eso tendría que haberse evaluado como un posible inconveniente para su incorporación en el informe”.



Netto, quien había accedido a estos comentarios el día anterior y que participó como escucha de la presentación del informe del Ineed ayer, aprovechó para atacar. Definió la publicación como “incompleta” y que “aporta poco”. ¿Casualidad?

Wilson Netto, presidente del Codicen. Foto: Archivo El País

El consejero de Primaria, Héctor Florit, ya había advertido la noche anterior, en un tuit, que el de ayer no sería un día de aguas tranquilas en la comandancia de la educación. “Cientos de maestros de apoyo e itinerantes concretan la educación inclusiva trabajando con 11.800 alumnos en educación común. Otros niños asisten a escuelas Mandela o especiales, y 1.500 son vistos por equipos psicosociales (…) Mucho trabajo que el Informe del Ineed no aprecia”, dijo.



Según el consejero, él y sus pares recibieron los informes con varios días de antelación. ¿Con qué objetivo? “El único sentido era estudiarlo para poder opinar y, puedo decir, que el primer informe del Ineed, bajo la dirección de (Pedro) Ravela, era bueno. El segundo, con (Mariano) Palamidessi, era aceptable. Pero este tercero es muy malo”.



Florit coincidió con los técnicos del Codicen: “es preocupante que haya problemas técnicos muy obvios”.



Sin embargo, los técnicos no se quejan de los datos en sí, sino de la interpretación y, sobre todo, la jerarquización de unos temas y la omisión de otros. Como ejemplo, dicen, cuando el Ineed analiza las inasistencias de los docentes, solo toma los datos de Primaria.



Los maestros faltan, en promedio, 20 días al año. O, lo que es lo mismo, uno de cada diez días de clase.

Comparativo regional

El consejero Óscar Pedrozo, quien ocupa el lugar que otrora era del colorado Robert Silva, es de los que opina que “el informe del Ineed no apunta a la integralidad, pero eso no invalida los datos que arroja y que llaman la atención”.



Pablo Cayota -directivo del Ineed- explicó esa “falta” de integralidad: una parte “responde a que en todo informe hay un recorte porque no puede abordárselo todo” y, otra parte, porque “el propio organismo evaluado, la ANEP, es el que no da los datos”.



Cayota integra la comisión directiva por designación de la educación privada. Al respecto, los técnicos del Codicen se quejaron de que los colegios y la UTU “brillan por su ausencia” en el informe del Ineed. Pero Cayota retrucó: “El día que la UTU y los privados brinden la información, el día que fluya la información de la ANEP como debería hacerlo en base al marco legal vigente, ese día el Ineed podrá hacer los informes de una manera más completa. Ha sido una batalla para lograr la información”.



Para Cayota, “es inaceptable” que Netto salga a decir que el informe del Ineed “aporta poco”. Desde 1999, ejemplificó, “no se hacían evaluaciones nacionales de aprendizajes. En un año el Ineed aportó dos nuevas evaluaciones (Aristas en Primaria y Educación Media). ¿Eso no es un aporte?”.

Pero más que las críticas, lo que más enfadó a la comisión directiva del Ineed es la “falta de lealtad institucional” de la ANEP. Según Cayota, “con lealtad institucional, el Ineed le presenta a la ANEP el informe y le solicita el intercambio con los técnicos. Y el Codicen de la ANEP esconde su respuesta y la presenta luego a la prensa”.



-¿Las críticas del Codicen esconden un interés electoral?



-No me animo a calificarlo. Netto se tendrá que hacer cargo de sus expresiones. Lo seguro es que la situación del sistema educativo uruguayo es muy poco republicana. Lo que aprenden algunos y lo que no aprenden otros está generando una brecha insostenible.



Florit se desmarcó y, pese a sus críticas al informe del Ineed, fue contundente: “A mí sí me preocupa y me duele que sigamos teniendo una desigualdad tan fuerte después de 28 años de categorizaciones de escuelas”.