Informe del Departamento de Infraestructura Edilicia de Secundaria prioriza otro acceso en el IAVA

El gremio de estudiantes del Liceo 35 (IAVA) difundió ayer en su cuenta de Twitter un informe del Departamento de Infraestructura Edilicia de Secundaria que planteó que la opción “más sencilla y menos costosa” para el ingreso de personas con discapacidad en ese centro no era por la puerta de la calle Eduardo Acevedo. El salón gremial da a este acceso, que ahora las autoridades buscan reabrir.

El informe del 13 de marzo de la arquitecta Mariana Mandressi, indicó que esta posibilidad sería por “el acceso actual del Museo de Historia Natural, recuperando un local actualmente utilizado por el museo que conecta directamente con uno de los patios del IAVA”.

¿Y ahora que excusa van a inventar para sacarnos el salón? pic.twitter.com/Ert23rhJM6 — Gremio Estudiantil Iava (@gremio_iava) April 26, 2023

“En este caso, solo sería necesario colocar una pequeña rampa móvil que salve aprox. 10 cm en el portón de acceso al Museo y acondicionar un cerramiento vidriado que permita sectorizar el acceso interior al Museo y el acceso al Liceo”, se puntualizó en el informe.

“Es posible recuperar el acceso original por la calle Eduardo Acevedo pero teniendo en cuenta que bajo el entarimado actual existe una escalera de mármol original que cuenta con 10 escalones, además de los dos escalones en el límite de la vereda”. La manera sería con una “plataforma salva-escalera complementada con un sistema de rampa para el primer tramo de dos escalones”, se agregó.

Antes de plantear esta opción, que tendría un costo de $ 497.900 -tal como adelantó El País-, el informe puntualizó que "el desnivel a salvar entre la vereda y el nivel del piso terminado de la galería de la planta baja es de 2.09 m., lo que hace inviable pensar en una solución de rampa ya que implicaría un desarrollo lineal que excede ampliamente la longitud del local".