Gobierno definió la vuelta a las aulas en escuelas; UTU y liceos quedan para después de las vacaciones

El aumento de la transmisión comunitaria del nuevo coronavirus había obligado a una pausa en el calendario de retorno a las clases presenciales. Pero ayer las autoridades educativas anunciaron la vuelta a las aulas de los escolares que, desde el 23 de marzo, no pisan su centro educativo.

A partir del lunes 7 de junio retornarán a la presencialidad los escolares de primer ciclo que todavía no lo habían hecho: los alumnos de primero, segundo y tercero en Montevideo, Canelones y Salto. En estos tres departamentos habían regresado, previamente, los estudiantes de este ciclo de contextos críticos. En el resto del interior, todos los escolares de este ciclo ya se habían incorporado a las aulas.

Una semana después, desde el 14 de junio, será el turno de la vuelta del segundo ciclo de Primaria: cuarto, quinto y sexto año. La excepción serán los estudiantes de ese ciclo en Montevideo y Canelones que deberán esperar una semana más.



El 21 de junio se completará la vuelta de todo el segundo ciclo, incluyendo quienes asisten a la educación especial (para personas con discapacidad).



Dos días antes, el sábado 19 de junio, no habrá Promesa y Jura de la Bandera, como es habitual en cada natalicio de José Gervasio Artigas. El acto patrio, que rige por ley hace más de 30 años, se llevará a cabo en la fecha del fallecimiento del jefe de los orientales (el 23 de setiembre).

En la sesión que mantuvieron ayer los consejeros del Codicen, también se establecieron dos semanas de vacaciones de invierno para escolares, las que darán comienzo el lunes 28 de junio.

Robert Silva y Pablo Da Silveira en conferencia de prensa. Foto: El País.

Una vez concluidas las vacaciones -que para algunos estudiantes de educación media es período de exámenes-, y siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita, será turno del regreso a las aulas de los alumnos de liceos y UTU.



“El objetivo en esta etapa previa a las vacaciones es llegar al pleno funcionamiento de Educación Inicial y Primaria. El retorno de Secundaria ha quedado para después como consecuencia de las condiciones sanitarias en que tenemos que funcionar”, explicó el ministro de Educación, Pablo Da Silveira. El jerarca acotó que “iniciadas estas semanas y el proceso de vacunación” con Pfizer/BioNtech a la población de 12 a 17 años, “inmediatamente después de las vacaciones de julio podamos estar reiniciando de una manera muy significativa el funcionamiento de los liceos y establecimientos de UTU”.

Las autoridades educativas estuvieron discutiendo hasta último momento el posible retorno anticipado del primer año de liceos y UTU. Se trata de los estudiantes con más riesgo de abandono, que ya habían sufrido el corte de la presencialidad en parte de su último año escolar y ahora lo padecen en el inicio de la educación media. Pero, según supo El País, se habilitó “hasta el máximo” de niveles que se podían hasta el momento y “toda nueva media quedará para julio”.

Con seguridad.

Cuando el gobierno suspendió las clases presenciales, el martes 23 de marzo, habían poco más de 15.000 personas cursando en Uruguay la infección que causa el nuevo coronavirus. Ahora hay más de 37.000. ¿Por qué en este escenario se reabren las escuelas? El ministro Da Silveira explicó que la decisión toma en consideración tres cifras: los contagios en la población (que empeoraron), los vacunados (que mejoraron) y los contagios entre la población que atienden los centros educativos en específico (que “son pocos”).

En ese sentido, agregó el presidente del Codicen, Robert Silva, “la presencialidad va a estar dada por la organización que se dé en cada centro educativo. Respetando el protocolo, el distanciamiento”. Para el caso de Primaria, que es quien regresa a las aulas, la separación entre los bancos es de un metro y por debajo de los ocho años no es obligatorio el uso de tapaboca (sí sugerido entre los seis y los ocho).

La asistencia a clase es obligatoria. Ese es un asunto que ya no está en discusión entre las autoridades educativas, quienes admitieron que había sido “un error” el haber quitado la obligatoriedad por la emergencia sanitaria.



En marzo, cuando dio inicio el año lectivo, las autoridades ya habían establecido algunos criterios al respecto: la obligatoriedad no se toca y tampoco el horario. Sin embargo, como en las nuevas etapas de retorno a las aulas no estará extendido el servicio de comedor (seguirá el régimen de tickets y transferencias), las escuelas de tiempos pedagógicos extendidos harán un turno solo y no se comerá en el centro educativo.

Pese a ello, y bajo el argumento de que el corte de la presencialidad ha causado afectaciones “en los aprendizajes”, en lo “social” y “emocional”, como reconoció el ministro Da Silveira, las autoridades educativas quieren lograr la mayor exposición áulica posible (el año pasado el promedio de días que efectivamente se concurrió a clase había sido de 63).



Prueba de ello, explicó el presidente del Codicen, “Uruguay fue uno de los 17 países” que incluyeron a los docentes entre la población priorizada para la vacunación y ahora se incluye a los adolescentes que podrán agendarse en los próximos días. Desde el Codicen pretenden que la administración de las dosis finalice antes de las vacaciones.