Firman protocolo para reinicio de clases y maestros alertan dificultades para cumplir distanciamiento

A 48 horas de que el presidente Luis Lacalle Pou anuncie cómo se desarrollará el retorno a las clases presenciales, autoridades y sindicatos de la educación firmaron esta mañana un protocolo sanitario. Elbia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), expresó a El País las dificultades que ven para cumplir el distanciamiento: "No entran 30 niños en ningún salón de ninguna escuela del país" con dos metros de distancia; "a lo sumo entrarán 10".

Durante la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus hay docentes y funcionarios que vienen trabajando sin protocolo. "Esa situación y el regreso a clases presenciales hace que se firme", dijo. Pereira recordó que se trata de "un protocolo sanitario" y por lo tanto "no incluye condiciones o criterios para el regreso de las clases presenciales".

"Hay vacíos, vacíos y vacíos, lógicos, para una situación que no tiene precedentes", relató y señaló que "las escuelas no están pensadas para una pandemia". "Este protocolo no va a definir ni cómo ni cuándo, ni si empiezan los chiquitos primero y los más grandes después... De todo eso no hay nada definido, no en este protocolo si no en las autoridades educativas. Nada definido", sumó.

El protocolo, al que pudo acceder El País, establece medidas de aseo, uso de obligatorio de tapabocas para maestros y funcionarios y distancia física de dos metros (medio metro más que las escuelas rurales). La secretaria general de la FUM manifestó su preocupación en ese último aspecto. Dijo que "no entran 30 niños en ningún salón de ninguna escuela del país" con dos metros de distancia y que "a lo sumo entrarán 10".

"Si el MSP (Ministerio de Salud Pública) dice que la forma de prevenir estos contagios es manteniendo la distancia, no lo vamos a cuestionar. Solo vamos a decir que en las escuelas así como venían funcionando es imposible. Inclusive reduciendo el número de alumnos por clase, los niños no permanecen sentados por tres o cuatro horas. Hay que pensarlo con cabeza de funcionamiento de escuela y no con cabeza de funcionario", expresó.

Asimismo señaló que el protocolo no establece qué ocurrirá con los recreos ni materias como educación física donde los niños pueden entrar fácilmente en contacto. Tampoco define qué ocurrirá si existe un caso positivo de COVID-19.

En ese sentido, Pereira recordó: "Ya planteamos en Codicen, no para este protocolo porque este es sanitario, que inicial y especial deberían ser los últimos en retomar las actividades justamente por la imposibilidad del distanciamiento".