Cuatro estudiantes uruguayos viajaron a Uzbekistán para representar a Uruguay en la Olimpíadas de Química

El viaje hasta Uzbekistán lleva casi un día: primero doce horas a Madrid, donde se hace escala, luego otras cinco a Turquía, y, finalmente, otras cinco más hasta llegar a Tashkent, la sede de la 58° Olimpíada Internacional de Química. Más allá de la distancia, —y las horas sin dormir a bordo del vuelo—, a la delegación uruguaya le pareció un buen momento para terminar de conocerse: no habían tenido mucho tiempo para compartir de forma presencial.

Pilar Uriarte, del Colegio San Francisco de Sales, Francisco Paz, del Liceo N.º 9 Dr. Eduardo Acevedo, y Florencia González, del Colegio Nacional José Pedro Varela, son de Montevideo y Canelones pero Dalton Gaona, del Liceo N.º 2 de Carmelo, vive en Colonia, por lo que los jóvenes hicieron su preparación teórica de forma virtual y se reunieron para entrenar la parte práctica, que se concentró en una jornada de cuatro días poco tiempo antes de viajar. En total, los estudiantes participaron de aproximadamente 50 horas de instancias teórico-prácticas y 20 horas de laboratorio, con el acompañamiento de docentes de la Facultad de Química de la Universidad de la República (Udelar).

Virginia Aldabalde y Natalia Álvarez, ambas docentes de la facultad e integrantes del Comité Científico del centro junto a Gustavo Seoane, viajaron con los adolescentes hasta Tashkent. Las olimpíadas se celebran en la Facultad de Química desde 2008 y los mentores van cambiando todos los años.

El día que llegaron, como es habitual, fueron separados: las docentes quedaron en un lado y los estudiantes en otro, alojados en una especie de villa olímpica con varios hoteles.

Delegación uruguaya en Tashkent, durante las Olimpíadas Internacionales de Química. Foto: Cedida a El País.

Los jóvenes uruguayos vivieron la curiosa situación de quedar en el mismo hotel que con los países de los Balcanes y China, mientras que el resto de los latinos se alojaban en el hotel de al lado. Afortunadamente los balcánicos hablaban un poco de inglés, por lo que pudieron comunicarse con González y Uriarte haciendo de traductoras, que son las que mejor manejan el idioma. Cada delegación iba acompañada de un guía local, la gran mayoría voluntarios de las universidades locales.

“Pensé que iban a estar todos muy metidos en la competencia y no tan abiertos a compartir, pero conversaban. Los guías llevaban un parlante para afuera y bailábamos, nos mostraban sus músicas. Fue un intercambio cultural muy lindo y también lo fue conocer a tanta gente, la verdad”, relató Paz en diálogo con El País.

Los estudiantes uruguayos llevaron pedazos de amatista, cubitos de dulce de leche, mate y monedas para intercambiar con las otras delegaciones, y se volvieron con souvenirs, llaveros y golosinas de otros países. También tuvieron oportunidad de pasear por Tashkent y visitar desde el jardín botánico hasta el tradicional bazar de Chorsu, ubicado en la parte antigua de la ciudad.

Delegación uruguaya rumbo a las Olimpíadas de Química. Foto: cedida a El País.

De medir el ph de un ácido con repollo colorado a una prueba teórica de cinco horas

El certamen tuvo lugar entre el 10 y el 19 de julio, y participaron 93 delegaciones. La prueba se dividió en dos partes: una teórica y otra práctica, ambas de cinco horas cada una. "Por ejemplo, trabajaron con producir un indicador a partir de repollo colorado. Es un compuesto natural que cambia de color en función del ph al que se encuentra; entonces sirve para medir el ph de distintos ácidos", relató Álvarez.

"La prueba teórica tuvo nueve problemas: cada uno tiene un tema diferente, que puede estar asociado tanto a algo particular del país que se organiza o algún conocimiento que se generó ese año relacionado a algún nobel, o algún artículo científico particularmente famoso por un descubrimiento. Entonces tratan de darle contexto mientras les preguntan por temáticas que tienen que haber abordado en la preparación de la prueba", agregó.

Delegación uruguaya en la Olimpíadas Internacionales de Quimica, en Uzbekistán. Foto: cedida a El País.

Las delegaciones de cada país reciben la prueba en su propio idioma, traducida por los profesores que hayan acompañado a los adolescentes. "Ahí hay una parte muy divertida de ver todos los idiomas que termina teniendo la prueba. Aunque los latinoamericanos estamos cerca, no nos podemos pasar las traducciones. Por ejemplo, lo que a nosotros le llamamos vaso de bohemia, los argentinos le dicen vaso de precipitado, y son nuestros vecinos de al lado", señaló.

Lo complejo del financiamiento y el esfuerzo de las familias

Detrás del viaje de los estudiantes uruguayos hay un gran puzzle que necesita de muchas piezas para ser armado: muchas horas de estudio, esfuerzo de las familias para acomodarse a la dinámica y, también, dinero. “Viajar a Uzbekistán es muy costoso y eramos seis. Este año por primera vez en bastante tiempo tuvimos varios sponsor que nos dieron el saltito para llegar: el Latu, la Droguería Industrial Uruguaya, el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, la Fundación al Desarrollo de la Química, la empresa Vico”, puntualizó Álvarez.

En el caso de González su colegio financió parcialmente su pasaje. La ANEP, por su parte, también financió los pasajes de Paz y Gaona, que asisten a liceos públicos. “No es fácil. Este año fueron por Zoom, pero muchas veces los entrenamientos son presenciales los sábados e interrumpe toda la rutina de la familia. No es solo que el adolescente quiera, sino también que el contexto colabore para invertir todo ese tiempo y esfuerzo en una instancia como esta”, añadió.

¿Cómo participar de las Olimpiadas de Química?

El próximo 29 de agosto tendrá lugar la Olimpíada de Química Departamental, que es clasificatoria para la competición nacional. Esta segunda instancia tendrá lugar el sábado 24 de octubre en la Facultad de Química de la Udelar, en Montevideo.

Todas la instituciones de enseñanza media pueden participar, tanto liceos públicos y privados como instituto técnico superior. Para anotarse, los interesados pueden ingresar en el siguiente enlace.