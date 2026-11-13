Continuidad, bilingüismo e innovación: las claves de la propuesta educativa del Elbio Fernández

La Escuela y Liceo Elbio Fernández articula una propuesta formativa que se precia de acompañar a sus alumnos durante toda su trayectoria educativa, atendiendo tanto su desarrollo académico como el crecimiento personal.

En lo que respecta a la Educación Media Básica y Superior, la gestión de estos objetivos recae en Manuel Tomas, director de Ciclo Básico/PAI, y de Mariana Galán, directora de Bachillerato/PD. Esta modalidad de trabajo conjunto es considerada por ambos profesionales como una clara fortaleza de esta experiencia casi piloto, pues lleva apenas dos años de antigüedad, que sin embargo probaron ser muy exitosos. "Trabajamos en equipo; incluso físicamente porque estamos en la misma oficina. Nos mantenemos informados de todo, y eso nos permite llegar a cada estudiante. Sin embargo, el acompañamiento de cada nivel lo hacemos por separado", apunta Galán.

Entre los puntos que la directora destaca de la propuesta educativa del Elbio Fernández, se cuenta la integración del Bachillerato del Plan Nacional con el Bachillerato Internacional (IB) y el Bilingüismo. “Compaginamos los tres programas en una propuesta que acompaña a los chicos durante toda su trayectoria. Al Bachillerato Internacional se ingresa en Educación Inicial y atraviesa el Programa de Educación Primaria (PEP), Años Intermedios (PAI) y el Programa del Diploma (PD)", comparte Galán.

“Más allá de la continuidad, los programas son propedéuticos entre sí, y el objetivo final es el Programa de Diploma, que pauta el egreso y el título de los estudiantes. A su vez, los programas anteriores, además de ser formativos y tener objetivos propios, van apuntando a un perfil de estudiante particular que concilia la misión y visión de la institución: un alumno indagador, audaz, buen comunicador, solidario, entre otras cosas", apunta Manuel Tomas, director de Ciclo Básico. De hecho, durante los últimos años de Secundaria, ese recorrido se traduce en experiencias que exigen investigación, pensamiento crítico y compromiso. Los estudiantes del Programa del Diploma realizan exámenes, trabajos de investigación, monografías, presentaciones orales y actividades de servicio a la comunidad. Son instancias que buscan consolidar aprendizajes, pero también desarrollar herramientas para desenvolverse con autonomía y responsabilidad.

Alumnos acompañados

Por su parte, el bilingüismo está integrado a la currícula nacional, e incluye asignaturas para la adquisición de la lengua inglesa, con grupos organizados por niveles, así como la preparación para exámenes internacionales acordes con las competencias de los estudiantes. A esto se suma la enseñanza de materias de contenido en inglés. En séptimo año, por ejemplo, los alumnos cursan Matemática e Historia en ese idioma, una modalidad que se adapta a los distintos niveles a lo largo de la trayectoria.

Tanto Galán como Tomas destacan el fuerte enfoque en el acompañamiento del alumno, no solo en cuestiones académicas sino en su formación personal. "En etapas de transición siempre hay quiebres; son saltos significativos en relación a las expectativas y temores de los estudiante, y también la exigencia es mayor. La idea es que no vivan el cambio como una ruptura, sino como una continuidad”, apunta Tomas.

Los directores entienden que el trabajo coordinado de adscriptos, auxiliares, psicólogos, y psicopedagogos con la dirección, permite responder a esas inquietudes de los alumnos. “Ofrecerles adultos de referencia que respondan a sus necesidades, también es ponerlos en el centro. Son muchos estudiantes, pero también muchos adultos disponibles para ellos", sostiene Tomas.

Patio del Elbio Fernández

Innovación constante

La formación integral también se construye mediante actividades extracurriculares que están contempladas en la oferta institucional, sin representar un costo extra para las familias. Deportes, tutorías, talleres artísticos, y propuestas vinculadas al desarrollo de habilidades amplían la experiencia y permiten que los estudiantes exploren intereses que van más allá de las materias obligatorias. La oferta incluye hockey, básquetbol, fútbol, vóleibol, gimnasia artística y karate, entre otras disciplinas, además de danza, teatro, música y coro. También se desarrollan iniciativas como el taller de líderes —que puede abrir oportunidades de experiencia laboral—, Matemática Recreativa, orientado a la participación en olimpíadas, y Debate. De esta manera, las actividades extracurriculares extienden la jornada, casi dupicando la permanencia de los alumnos en el colegio.

La innovación es otro pilar de la propuesta y prueba de ello es que este año, el colegio trabajó en instancias de coordinación docente centradas en el uso de la inteligencia artificial dentro del aula, tanto para la planificación como para el diseño de propuestas de aprendizaje más flexibles y personalizadas. La tecnología, explican los directores, puede contribuir a adaptar actividades y materiales a las características de los estudiantes, en línea con los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje. El desafío está en sumarla de manera responsable.

Tanto para Galán como para Tomas, innovar también significa reconocer la historia de la institución y proyectarla hacia el futuro. Con 157 años de trayectoria, el Elbio Fernández cuenta con una cultura propia que busca mantener viva mientras pone la mirada en el futuro.