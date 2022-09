Coalición se reúne con autoridades educativas para respaldar e "intercambiar pormenores" sobre reforma

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Senadores y diputados de la coalición de gobierno se reúnen este lunes con el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, y el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), Robert Silva, para hablar sobre la reforma educativa.

“La reunión tiene dos objetivos, uno, testimoniar el respaldo que las autoridades de la educación tienen de los senadores y diputados de la coalición. Dos, intercambiar con las autoridades de las mismas los pormenores de la reforma educativa”, dijo el senador nacionalista Gustavo Penadés en rueda de prensa.



El legislador señaló que “ahora se ha entregado un nuevo material” y están haciendo “el monitoreo a tiempo real de las cosas que hoy están sucediendo en materia de la reforma que se está implementando”.

“El intento de una reforma educativa lo han tratado de implementar todos los partidos políticos”, destacó. “Hoy es la coalición de gobierno y hay voluntad política y respaldo popular" que "nació en dos instancias, una la elección, y otra cuando se ratificó la LUC (Ley de Urgente Consideración)”, aseguró Penadés.



También dijo que "el cuerpo docente fue permanentemente informado, porque participan de la reforma, han sido consultados a través de las Asambleas Técnico Docentes, y en el Instituto de Formación Docente están en el cogobierno". "No nos olvidemos otra cosa tan importante como esta, hay dos representantes de los docentes en la administración del Codicen. O sea que no se puede sustentar bajo ningún concepto que los docentes no han sido consultados, muy por el contrario", resaltó.



Consultado respecto a por qué no se invitó a miembros del Frente Amplio a la reunión, el senador dijo que “esta era una reunión de bancada de gobierno”. “El Frente Amplio cuando quiera invitar al ministro de Educación y a las autoridades de la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública), será un gusto que participe”, sostuvo.



Ante algunas críticas del Frente Amplio a la reforma educativa, el legislador señaló que “lamentablemente” este partido hoy “está asociado a los sectores más conservadores, que son los que no quieren que cambie nada en la educación”. “Acá lo que tenemos que atender es la realidad de los jóvenes, (que) necesitan mejor calidad educativa para poder enfrentar su futuro”, dijo.



El senador frenteamplista Sebastián Sabini, por su parte, cuestionó el encuentro. "Vienen a reunirse solo con legisladores del gobierno cuando hace más de un mes los convocamos desde la Comisión de Educación y Cultura del Senado y dicen no tener agenda disponible. ¿Y el republicanismo dónde queda?", apuntó en su cuenta de Twitter.