Director de ASSE utilizó vestimenta episcopal en la Marcha por la Diversidad

El director en representación de los trabajadores en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Pablo Cabrera, participó de la Marcha por la Diversidad del pasado viernes y vistió el clásico tocado que suele utilizar el Papa.



Cabrera utilizó una mitra roja con una cruz amarilla en el centro —tocado con el que cubren su cabeza durante los oficios litúrgicos aquellas personas con dignidad episcopal—, una muceta blanca, —prenda que llega hasta los codos y tiene botones en la parte delantera—, una sotana blanca y una cruz pectoral.



Asistentes a la marcha confirmaron a El País que el director de ASSE participó de la actividad por una invitación que le realizó el grupo “Hermanas de la Perpetua Indulgencia”. El grupo se reunió antes de la marcha en la Plaza de la Diversidad Sexual ubicada en Ciudad Vieja.

Según publica en su cuenta de red social Facebook, Hermanas de la Perpetua Indulgencia se trata de una organización ubicada en Montevideo en la que se promueven los derechos de la comunidad LGBT y que tiene “cinco votos” que son la “visibilidad y el rechazo a la vergüenza, la alegría universal, la tolerancia y la paz, la caridad, la información y la prevención del HIV”.



El País intentó comunicarse sin éxito con el jerarca. No obstante, este sábado a la tarde, Cabrera escribió un mensaje en su red social Facebook en el que señaló: “Qué sociedad tan hipócrita, no reconocer que han existido errores y horrores en instituciones que son históricas en la construcción social y cuando hay colectivos que salen a denunciar estas cosas como la violación de los DD.HH. en todas sus formas son culpados y se les dice "como no quieren que los discriminen", como quieren inclusión, etc".