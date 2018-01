Trobo convoca al ministro de Defensa por decreto sobre tareas de vigilancia de las FFAA 

El diputado blanco Jaime Trobo (Todos) planteó a la Comisión de Defensa Nacional de Diputados la convocatoria del ministro de Defensa, Jorge Menéndez, para que brinde detalles sobre el decreto que asigna a las Fuerzas Armadas las tareas de vigilancia y patrullaje en las fronteras.



“Es raro el decreto, no tiene sentido cometer una responsabilidad tal como la protección de las fronteras, frente a las innumerables amenazas a las que se pueden llegar a enfrentar, y no preocuparse por el respaldo legal y jurídico para que su tarea se eficaz ” indicó Trobo.



Según el diputado, "la presencia de nuestras Fuerzas Armadas no puede ser meramente testimonial. Las dudas sobre la profesionalidad de nuestros soldados no puede ser puesta en tela de juicio, tampoco su responsabilidad en la tarea que se les encomienda, prueba de lo cual son las altas consideraciones que reciben permanentemente de la comunidad internacional en sus trabajos en las Misiones de ONU” expresó el legislador nacionalista.



La convocatoria al ministro de Defensa es compartida por el diputado Gonzalo Novales, también del Partido Nacional e integrante de la comisión legislativa.



Carta que solicita la convocatoria

Sr. Presidente de la Comisión de Defensa Nacional

de la Cámara de Representantes

Diputado Carlos Rodriguez

Presente.



El 8 de Enero de 2018 El Presidente de la República en acuerdo con los Ministros de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores, Interior, Economía y Finanzas, y Ganadería, Agricultura y Pesca, dictó un Decreto en el que se encomienda a las Fuerzas Armadas “tareas de vigilancia, con la finalidad de preservar la soberanía y la independencia del país, previniendo amenazas que afecten la integridad del territorio y sus recursos estratégicos”.



Se extrae de su texto que tanto el Ejército, como la Armada o la Fuerza Aérea realizarán actividades de vigilancia en apoyo a otros organismos del estado. Patrullajes, tareas de control, tareas de reconocimiento para obtener información necesaria para la Defensa Nacional.



Lo que sorprende y no se explica, es por qué razón el decreto no incluye la posibilidad de actuación directa de las FFAA y las supedita a otras entidades públicas, y dar noticia a las que tengan competencias, aún en los casos de presunta irregularidad o ilícito. Si el patrullaje en las zonas de fronteras no pobladas se realizará por parte de efectivos militares, con la presencia de funcionarios de otras dependencias estatales, debería expresarse claramente en la norma.



La alusión a que la única medida que pueden tomar es dar cuenta a otras autoridades, convierte la acción de tutela y protección del territorio nacional en una mera expresión de deseo, sin eficacia alguna ante la constatación de un presunto ilícito o irregularidad. Obvio que nos debe preocupar la seguridad de las fronteras, pero las directrices y las ordenes que las jerarquías políticas y militares imparten a sus subalternos en un tema tan delicado deben contener el respaldo necesario para que su actuación no sea meramente testimonial.



En virtud de las consideraciones precedentes, solicitamos la convocatoria a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Representantes, del Sr Ministro de Defensa Nacional, para que informe sobre los antecedentes del Decreto del 8 de Enero, su razón de ser, el alcance practico de sus disposiciones.



Asimismo conocer las razones por las cuales no se dispone la implementación, si fuera necesario por la vía de una iniciativa legislativa, para que las Fuerzas Armadas puedan cumplir cabalmente su tarea de protección de las fronteras con los respaldos jurídicos necesarios.

Sin otro particular saludamos a Usted muy atentamente



Jaime Mario Trobo

Representante Nacional