Delincuentes robaron remesa de $ 450.000 y se dieron a la fuga

INSEGURIDAD

Se trató de tres ladrones que iban fuertemente armados.

Este viernes tres delincuentes armados interceptaron y robaron la remesa que una empresa de lácteos iba a depositar en el banco ubicado en las calles Luis Alberto de Herrera y Quijote, informó Subrayado.

Los ladrones, que se trasladaban en un auto VW Bora azul con matrícula de otro vehículo, llegaron al cruce y amenazaron al funcionario encargado de depositar el dinero de la remesa que ascendía a los $ 450.000.

Tras efectuar el robo los delincuentes lograron darse a la fuga. La Policía trabaja en los hechos para dar con los autores.