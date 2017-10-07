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El País Información

Delincuentes robaron remesa de $ 450.000 y se dieron a la fuga

06/10/2017, 21:18
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Persecución: robaron, los ubicó la Policía y perdieron el botín. Foto: Archivo El País
Operativo policial en Cerro Norte por inseguridad y hurtos, patrulleros, autos de policia, ND 20130715, foto Leonardo Carreño

INSEGURIDAD

Se trató de tres ladrones que iban fuertemente armados.

Este viernes tres delincuentes armados interceptaron y robaron la remesa que una empresa de lácteos iba a depositar en el banco ubicado en las calles Luis Alberto de Herrera y Quijote, informó Subrayado.

Los ladrones, que se trasladaban en un auto VW Bora azul con matrícula de otro vehículo, llegaron al cruce y amenazaron al funcionario encargado de depositar el dinero de la remesa que ascendía a los $ 450.000.

Tras efectuar el robo los delincuentes lograron darse a la fuga. La Policía trabaja en los hechos para dar con los autores.

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