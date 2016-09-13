Daniel Martínez: "Bloquear a Uber sería una irresponsabilidad absoluta"

El intendente dijo que esta posibilidad está descartada y que sigue los consejos de los abogados y la organización reguladora de Internet.

Bloquear Uber en Montevideo no es una opción para el intendente Daniel Martínez. "Está descartado por varios lados, tanto a nivel de abogados como a nivel de la propia organización que regula Internet", indicó el intendente a medios de prensa en declaraciones que recogió Subrayado.

"Cada vez me dicen más 'no lo hagas' así que no lo hicimos", indicó Martínez y agregó "no teníamos respaldo legal y la misma organización reguladora de Internet nos dijo que esto implicaría poner a Uruguay como a China", indicó haciendo referencia al manejo que ese país hace sobre Internet.

"No lo vamos a hacer, sería una irresponsabilidad absoluta hacerlo como país", enfatizó.

El intendente opinó una vez más que el paso para lograr regular a la aplicación sería a través de la ley. "Tener una ley que permita tener armas para poder negociar o frenar".

Por otra parte, el jefe de la Intendencia se pronunció acerca de la propuesta del proyecto de ley presentada por el diputado frenteamplista Walter De León. "Cada uno tiene libertad de expresar sus ideas y serán discutidas con todo el respeto".

En respuesta a si esta medida sería viable, el intendente dijo que "nunca demonizo nada, quiero ser respetuoso. El proyecto fue presentado y habrá que discutirlo".



Gran Hermano será utilizado para mejorar el tránsito, multar y combatir el delito. Foto: F. Flores

POLÉMICA POR APLICACIÓN