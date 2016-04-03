Corte pide informes a jueza por liberar a detenido en rapiña

Dueño del auto que se usó en el asalto no fue a prisión.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) solicitará a la jueza de 7° Turno, Beatriz Larrieux, que informe sobre las razones que la llevaron a dejar en libertad a un individuos que participó como cómplice de una rapiña a un hombre de 74 años en la Ciudad Vieja al mediodía del 11 de marzo de este año.

Como adelantara El País, el anciano sacó un préstamo de $ 50.000 en el Banco de Previsión Social (BPS) y se tomó un ómnibus. Los delincuentes lo siguieron en un Chevrolet Corsa blanco, con matrícula de Maldonado, y en una moto. Detrás del Club Hebraica y Macabi, dos menores tomaron a golpes al anciano y lo robaron. Uno de los adolescentes era conocido como "Mauri". Fue capturado por la Policía e internado en el INAU por rapiña. El otro adolescente sigue prófugo.

El viernes 1°, el Ministerio del Interior emitió un comunicado donde señalaba que, luego de realizar varios allanamientos, la Policía incautó a los dos vehículos utilizados para cometer el robo y detuvo a tres hombres, uno de ellos menor de edad ("Mauri").

También señaló que la jueza Larrieux dispuso el procesamiento sin prisión de uno de los responsables de esta organización por la comisión de un hurto especialmente agravado en calidad de participante extraño al hecho.

La magistrada se basó en el artículo 63 del Código Penal para dictar el procesamiento. Esta norma señala: "Si el delito cometido fuere más grave que el concertado o de igual gravedad, pero de distinta naturaleza, o complicado por otros delitos, los partícipes extraños al hecho responderán por el delito concertado y cometido y sólo por el cometido sin concierto, en cuanto hubiere podido ser previsto de acuerdo con los principios generales. Si el delito cometido fuere menos grave que el concertado responden, sólo por el primero". Es decir, ese individuo no fue procesado por rapiña porque no se observa que los menores se bajaran del auto con un arma.

Al juez de Adolescentes, Guido Berro, y a la fiscal Nancy Hagopian les resultó más fácil tipificar la rapiña a "Mauri" porque éste y su cómplice la emprendieron a golpes contra la víctima.

En su comunicado, el Ministerio del Interior informó que el propietario del vehículo utilizado por los involucrados —poseedor de cuatro antecedentes penales por hurto y asociación para delinquir— fue dejado en libertad.

Informes.

En la tarde de ayer, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, tuiteó: "Ante la publicación de imágenes de un presunto delito, la Suprema Corte de Justicia pedirá informe al magistrado interviniente".

Consultado por El País, Pérez Manrique dijo que analizó el tema con los otros ministros de la Suprema Corte, ya que "es importante saber lo que pasó" en el Juzgado porque todo el país observó las filmaciones de la rapiña. Pérez Manrique señaló que, una vez recogidas las explicaciones de la jueza del caso, la Corte explicará a los uruguayos las razones por las cuales el dueño del Corsa usado en la rapiña quedó en libertad.

El jerarca negó que el pedido de informes estuviera relacionado con las recientes acusaciones del Ministerio del Interior sobre que la Policía captura a los delincuentes y la Justicia los deja en libertad.

Otras fuentes judiciales dijeron que la Corte dará su versión cuando ocurran cuestionamientos a los jueces por parte de integrantes del Ministerio del Interior.

Una fuente del caso dijo a El País que el fiscal no solicitó una pena más dura para el cómplice —recibió $ 2.000 por ir en el auto— y, por ende, Larrieux no puede disponer una sanción mayor contra él. Agregó que no hay pruebas sobre que el dueño del Corsa era quien manejaba durante la rapiña.

Pérez Manrique quiere saber detalles del caso. Foto: A. Colmegna

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