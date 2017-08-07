Coparon y robaron una casa de cambio en la frontera con Brasil

Los delincuentes circulaban en dos autos de matrícula brasileña y se dieron a la fuga antes de que llegara la Policía.

Este lunes al varios delincuentes armados ingresaron en una casa de cambio ubicada a 20 metros de la línea divisoria con Brasil, en Aceguá.

De acuerdo a fuentes policiales, fueron al menos cuatro asaltantes que llegaron en dos vehículos de matrícula brasileña para asaltar y copar el lugar.

Antes de que llegaran los efectivos, los asaltantes lograron fugarse con dirección a Brasil y con una gran suma de dinero.

Algunas personas que estaban cerca del lugar del atraco lograron filmar a los delincuentes con sus celulares.

Casos que se repiten.

El pasado 10 de abril, un comando brasileño fuertemente armado realizó un atraco en plena ruta con el cual logró apoderarse de US$ 100.000 que transportaba un cambista que tiene su comercio en Aceguá.

Para ello utilizó una camioneta Chevrolet matriculada en el vecino país, con la cual logró consumar un asalto a mano armada en plena Ruta 8, a aproximadamente dos kilómetros de la localidad de Aceguá.

El cambista Ramón Saavedra viajaba en un auto Hyundai azul y traía a otra persona como custodia, que viajaba junto a él.

Otro automovilista que circulaba detrás pensó que se trataba de un accidente y paró para prestar ayuda, pero fue reducido también por los delincuentes, que le provocaron algunas lesiones.

Luego del atraco y vuelco, fugaron dejando abandonado en el mismo lugar el vehículo utilizado para el asalto, llevándose el botín y dejando a los accidentados.

Según los testigos, escaparon en otro coche hacia Brasil. Este vehículo los esperaba en el lugar cortando el tránsito. En una maniobra nunca antes vista, los delincuentes lanzaron "miguelitos" sobre el pavimento para que nadie los pudiera perseguir.

El 24 de abril de 2005 en tanto, hubo otro hecho y se registró a plena luz del día cuando un hombre de mediana edad y a cara descubierta irrumpió en el Cambio “Edegar” ubicado a tan sólo 20 metros de la línea divisoria de nuestro país con Brasil.

El sujeto aprovechando que en ese momento era escaso el movimiento, mediante amenazas redujo a la funcionaria y luego de maniatarla se alzó con una suma estimada en principio de 13.000 dólares, en reales y pesos uruguayos.

Momentos antes de consumarse el atraco, el propietario de la casa cambiaria, EBS, había efectuado una importante remesa de la moneda norteamericana a una institución bancaria brasileña, lo que evitó que el monto del hurto fuera muy superior al consumado.



NESTOR ARAÚJO Los delincuentes iban armados y lograron fugarse. Foto: Néstor Araújo

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