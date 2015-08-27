Comenzaron a demoler las casas que eran "pesadilla" en Villa Biarritz

Hace siete años que los vecinos denunciaban que eran ocupadas y generaban problemas de inseguridad e higiene en el barrio.

Finalmente esta mañana comenzaron a demoler las dos casas abandonadas ubicadas en las calles Vázquez Ledesma y Benito Blanco en Villa Biarritz que desde hace siete años eran centro de denuncias de los vecinos por los problemas de inseguridad e higiene que generaban en el barrio sus ocupantes.

Semanas atrás, por orden judicial, la Policía desalojó a los ocho hombres en situación de calle que estaban ocupando ilegalmente las dos viviendas. Esto ocurrió a raíz de que los propietarios de las casas, que son argentinos y viven en ese país, hicieron la denuncia ante la Seccional 10ª.

La demolición costará alrededor de US$ 40.000, según informó a El País, Andrés Abt, alcalde del Municipio CH.

La decisión de demoler las viviendas surgió luego de un acuerdo entre los propietarios del terreno, el club Biguá y los vecinos de las propiedades linderas a las casas abandonadas. "El acuerdo fue que los propietarios hacían la inversión en demoler las fincas, cosa que no tenían previsto, los vecinos de las fincas linderas enjardinaban el predio y el club Biguá iba a hacer el mantenimiento", había informado a El País el representante de los dueños del predio, el arquitecto Ernesto Kimelman.



Demuelen casas en Villa Biarritz.

harán un jardín