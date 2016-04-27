Caos en el Centro por taxista detenido

Otros 7 conductores emplazados por haber participado en “emboscada” a chofer de Uber.

Un taxista que fue detenido el lunes tras perseguir y "emboscar" junto a otros colegas a un chofer de Uber, permanecía anoche bajo arresto y hoy volverá a ser conducido a declarar ante la jueza Blanca Rieiro, informaron a El País fuentes judiciales.

El taxista fue denunciado por "violencia privada" y "privación de libertad". Otros siete colegas quedaron emplazados por su presunta participación en el incidente.

La Gremial Única del Taxi (patronal) se movilizó durante todo el día de ayer en las calles del Centro para apoyar al taxista que, según un comunicado de la gremial, fue detenido por "defender sus derechos ante el atropello, prepotencia y robo al trabajo de esta aplicación extranjera e ilegal".

Decenas de taxis afectaron el tránsito cerca de los juzgados de la calle Bartolomé Mitre, al costado del Teatro Solís, exigiendo la liberación del detenido. Luego se desplegaron en la esquina de 18 de Julio y Andes, y más tarde recibieron por GPS un mensaje para marchar hacia la Intendencia:

"Se exorta (sic) a los móviles a concurrir a la IMM para manifestar", rezaba el texto.

Sobre las 5 de la tarde, unos 80 taxis bloquearon 18 de Julio frente a la intendencia. Los taximetristas, algunos empleados, otros cooperativistas y otros propietarios pidieron ser recibidos por el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, quien adujo que no podía atenderlos y los derivó a la directora de Movilidad, Beatriz Tabacco.

La jerarca les dijo que la comuna no está en condiciones hoy de controlar el funcionamiento de la aplicación, según admitieron taxistas que fueron consultados tras la reunión.

La improvisada asamblea en la calle fue tensa. Algunos taxistas pedían unidad de acción y otros decían que la Intendencia no tiene voluntad real de controlar la aplicación. Uno gritó: "¡Estuve tres horas detenido en la seccional quinta y nadie fue!" y otro dijo que la Intendencia "solo nos escucha para que hagamos catarsis".

Los trabajadores, muy molestos, se concentrarán hoy sobre las 8:30 en el juzgado de la calle Bartolomé Mitre que entiende en el caso, pero evitarán bloquear las calles. Planean ir luego a manifestarse frente al Parlamento reclamando que se prohiba por ley la aplicación.

El incidente.

Los hechos que motivaron tal despliegue de patrones y trabajadores del taxi ocurrieron en la madrugada del lunes.

El taxista a la postre detenido vio cómo un conductor de Uber levantaba a una pasajera que había solicitado el servicio cerca del Hotel Radisson de la Plaza Independencia.

Con su taxi lo siguió hasta Carrasco y lo interceptó. De acuerdo con la denuncia, en varias oportunidades durante el trayecto intentó bloquearle el camino. Ya en Carrasco, llegaron otros taxistas convocados que se sumaron a la acción contra el conductor de Uber.

Tanto el chofer de la empresa como la pasajera grabaron la situación con sus celulares y luego hicieron la denuncia por violencia privada y privación de libertad.

El taxista fue detenido la noche del lunes y pasó la noche en la seccional policial, hasta que compareció ayer ante la Justicia Penal.

La fiscal Gabriela Fosatti pidió las filmaciones de las cámaras de seguridad de la zona en donde se produjo el incidente, así como otras diligencias que se cumplirían hoy.

Uber.

La gerente de Comunicación de Uber, Soledad Lago Rodríguez, expresó su rechazo por el incidente:

"Reiteramos nuestro rechazo total a todo acto de violencia e intimidación por parte de un grupo reducido que no representa al total de los taxistas en Montevideo. Nuestros socios cuentan con todo nuestro apoyo ante emergencias las 24 horas del día, los siete días de la semana. Agradecemos a las autoridades que intervinieron rápidamente, permitiendo que ciudadanos uruguayos ejerzan su legítimo derecho a ofrecer un servicio de transporte seguro y confiable para moverse libremente por la ciudad", dijo la firma en un comunicado.

Por su parte, el presidente de la patronal del Taxi, Óscar Dourado, reclamó la intervención del Ministerio de Trabajo, la DGI, el BPS y la Intendencia de Montevideo tras denunciar que el conductor de Uber "es un jubilado que realizaba una changa".

Consultado por El País, el secretario de la Gremial del Taxi, Javier Fardín, confirmó el incidente en Carrasco, aunque señaló que solamente fue protagonizado por un taxista y un chofer de Uber. "(El taxista) constató que le estaba robando el trabajo", aseguró.

Fardín dijo que se produjo una discusión y que "el chofer de Uber incitó a la violencia" al taxista, aunque aclaró que, según le informaron, "no hubo riña".

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Un sector "en franco declive".

La semana pasada, la patronal del taxi pidió a la Intendencia de Montevideo y al Ministerio de Trabajo que le concedieran el "descuelgue" de los Consejos de Salarios, debido a las pérdidas que afronta el sector en los últimos meses. La patronal aseguró que el sector está en un "franco declive" y con serias posibilidades de ver "muy comprometida su subsistencia".

Mientras el detenido declaraba, taxistas cortaban el tránsito. Foto: F. Ponzetto.

TAXIS VS. UBERJUAN ESTOLARI