Cae banda que robaba autos en Montevideo

El procedimiento fue iniciado en el mes de mayo de 2014, con autos robados en Montevideo y comercializados en Melo con documentación adulterada. El cabecilla y autor intelectual operaba desde la cárcel de Maldonado.

El hurto de un automóvil, Fiat Uno matriculado en Maldonado, en la Seccional 13 de Montevideo, fue el inicio de una investigación que derivó en el descubrimiento de otros cuatro vehículos que circulaban en Melo y que eran producto del hurto y su posterior venta en Cerro Largo con documentación apócrifa.

Había quedado pendiente la detención del chofer de esos autos, un individuo plenamente identificado, domiciliado en Montevideo, quien fue ubicado en las últimas horas de la tarde de ayer, por efectivos de la Zona 3.

El hombre fue trasladado a Melo donde compareció ante la Justicia y fue procesado con prisión, junto con otras cuatro personas de entre 38 y 45 años de edad.

Se vendían en Melo