"Cada vez hay más integrantes de la clase media que se vuelcan al delito"

El ministro del Interior dijo que es un "problema social que tiene un aspecto delictivo", que tiene una "pata en el Ministerio y otro en la Justicia".



El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo hoy en Soriano que "cada vez más integrantes de la clase media se vuelcan al delito". Y consideró que el mismo es "un problema social que tiene un aspecto delictivo y que tiene una pata en Interior y otra en la Justicia".

Bonomi afirmó que no se debe perder de vista que "es un problema social" y que el mismo debe ser combatido "tratando de mejorar la inclusión y la convivencia" ya que hay aspectos que no son necesariamente delictivos "que no hacen necesariamente a Interior, pero que luego repercuten en el Ministerio".

Bonomi, concurrió en la tarde de hoy a Soriano para inaugurar la nueva cárcel ya opera como unidad 24 dependiente del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

Allí anunció que se implementarán cambios en la cárcel de Santiago Vázquez (ex Comcar) la cual será dividida en tres centros de alta, media y baja seguridad, según informó la Unidad de Comunicación de la cartera.

Bonomi cortó la cinta inaugural de la nueva cárcel. Foto: Daniel Rojas

EDUARDO BONOMI