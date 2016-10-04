Cacerolazo y movilización de vecinos de Montevideo por mayor seguridad

Vecinos se movilizaron en Carrasco y Pocitos en reclamo de mayor seguridad tras el asesinato de un hombre en Carrasco Norte, quien intentó evitar la rapiña de una amiga.

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Vecinos realizaron una protesta con cacerolazo en las esquinas de Arocena y Alejandro Schroeder, en Carrasco, y otra en La Rambla y Avenida Brasil, Pocitos, en reclamo de mayor seguridad.

Las protestas surgieron a raíz del asesinato del hombre de 56 años en Carrasco Norte, cuando intentó evitar que una amiga fuese víctima de la rapiña.

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Para este martes también se está convocando para juntarse sobre las 22 horas. La invitación está pactada "para todos los rincones de Uruguay" y también incluye cacerolazos y bocinas.

Por otra parte circula en Internet una petición dirigida al presidente Tabaré Vázquez y al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y se titula "Por el derecho de los uruguayos a vivir".

La petición solicita "acciones concretas con resultados concretos" en materia de seguridad, así como también se pide que "se abra un espacio de búsqueda inmediata de soluciones".

Finalmente piden reunirse "en forma pacífica pero enérgica, en una manifestación mensual, hasta que el tema se solucione", piden en la página.

En menos de 24 horas la petición superó las 4.600 firmas y el número crece minuto a minuto.

Cacerolazo en Carrasco en reclamo de más seguridad. Foto: El País

Cacerolazo y bocinazos en Pocitos. El barrio se revela. No quieren más noche de las luces, ni festejos de Peñarol. Vienen mucho del cerro. pic.twitter.com/790nUiEjZl — Yo ví jugar al Chino (@MarceA_uy) 3 de octubre de 2016

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