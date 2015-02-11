Bonomi ratificó que robo a Layera fue de gente con "influencia" política

El ministro del Interior concurrió hoy a la Comisión Permanente para dar información sobre el robo al jefe de la Policía de Montevideo y sus afirmaciones de que habría sido efectuado por "gente a la que no le gustó el resultado electoral".

La Comisión Permanente recibió esta mañana al ministro del Interior Eduardo Bonomi para que responda sobre el robo en la casa del jefe de Policía de Montevideo, Mario Layera, ocurrido el 9 de noviembre pasado.

Días después del hurto, Bonomi dijo en radio Monte Carlo que el robo fue efectuado "por gente a la que no le gustó el resultado electoral" del 26 de octubre en el que el partido de gobierno obtuvo el 47,9% de los votos.

Hoy Bonomi aclaró que no se refería a organizaciones políticas concretas sino a gente que dio opiniones políticas entre la primera y la segunda vuelta electoral, gente “con alguna influencia” pero “no a una organización política”, recalcó.

El diputado convocante Pablo Iturralde preguntó al ministro qué elementos tuvo en su momento para decir que el robo a la casa del jefe de Policía fue cometido por gente a la que no le gustó el resultado electoral; sin embargo los detalles de su explicación no pudieron conocerse.

La interpelación tuvo una particularidad: fue secreta ya que para hablar sobre el robo en sí, Bonomi pidió pasar a sesión secreta para leer un informe del director de la Policía Nacional al jefe de Policía. Explicó que ese informe se basa en investigaciones en curso y por tanto no podrían hacerse públicas.

Más allá de las explicaciones Iturralde se quejó ante Bonomi porque pasaron tres meses desde que se produjo el hecho hasta ahora. “El Parlamento merece otro respeto, (dejar pasar tres meses) es carecer de espíritu republicano. Venir faltando dos días para terminar la Legislatura no sabemos si tomarlo como una tomadura de pelo o qué. Parece un desprecio a la oposición”, protestó el legislador.



Julio Guarteche, Eduardo Bonomi y Charles Carrera en la Comisión Permanente el 15 de febrero de 2015. Foto: Ariel Colmegna.

interpelación "secreta"