Bonomi quiere cambiar criterio de medición de delitos

El ministro solicitó la colaboración de la Universidad de la República para revisar la metodología del Observatorio Nacional de Criminología ya que no permite llegar a conclusiones correctas.

El Ministerio del Interior busca cambiar el criterio para medir los delitos porque considera que tiene problemas "metodológicos" y para esto pretende conformar un Observatorio Nacional de Criminalidad que opere fuera de la cartera.

Según informó el semanario Búsqueda, el ministro Eduardo Bonomi, el subsecretario Jorge Vázquez y el director general de Secretaría, Charles Carrera, se reunieron con el rector Roberto Markarian y los decanos Gonzalo Uriarte (Derecho) y Diego Piñeiro (Ciencias Sociales) y allí el titular de Interior planteó que el Observatorio sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio "tiene problemas metodológicos" que impide llegar a "conclusiones correctas".

Bonomi planteó que, por ejemplo, hay problemas para contabilizar la "tentativa de rapiñas" lo que incide en la cifra final. Asimismo dijo que si bien una denuncia policial se tipifica por un determinado delito, luego la Justicia procesa a la persona por otro delito entonces se genera asimetría en las cifras.

"Nosotros lo que queremos es tener más información (...) Para tomar decisiones sobre la reincidencia hay que ver de dónde vienen los delincuentes. Cuando la Corte otorga libertades por gracia, hay actores políticos y de la Policía que dicen que aumentan los delitos en Maldonado. Nosotros no sabemos si es así", dijo Carrera al semanario.

A fines de 2010 el director del Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad, el sociólogo Rafael Paternain, renunció a su cargo por discrepancias con la presentación de las cifras de delitos que realizaba Bonomi. Según dijo en ese entonces Paternain a El País “Bonomi usó algunas cifras de delitos y descartó otras”.



Eduardo Bonomi se mantiene en el ministerio del Interior. Foto: Gerardo Pérez

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