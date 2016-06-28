Bonomi espera por la FAU para despegar helicópteros policiales

El Ministerio del Interior prevé que en dos semanas estén operativos.

Desde hace casi cuatro meses que los tres helicópteros Robinson 44 Raven II adquiridos a Estados Unidos a más de US$ 1 millón cada uno, y con los que el Ministerio del Interior pretende dar combate contra la inseguridad, están parados en un hangar en las afueras de Montevideo. Estaba previsto que a partir del 1° de mayo los mismos estarían sobrevolando el cielo uruguayo; sin embargo, según dijeron a El País fuentes que participaron de la operación, la Fuerza Aérea ha trancado los trámites para que los helicópteros vuelen.

Lo que resta es que se les ponga la matrícula uruguaya y pasen a figurar como propiedad del Estado. Dentro del Ministerio del Interior se estima que en los próximos 15 días podrían ponerse operativos. También se ha planteado una modificación al manual, pero eso no puede hacerse hasta que tengan la matrícula uruguaya.

Lo que ya ha sido planeado es cuáles serán los primeros operativos que realizarán, aunque se mantienen en reserva. Para volarlos hay cuatro pilotos ya preparados y otros 12 que están en la etapa teórica. Según se previó en el Presupuesto, los pilotos recibirán una compensación de $ 15.000 mensuales.

Helicópteros.

Faros, cámara térmica FLIR Ultra 8000 que sigue vía aérea una matrícula o una persona, visión nocturna y un lente infrarrojo que puede detectar objetivos por calor como un delincuente escondido en un contenedor o una vivienda son parte de los instrumentos que traen los helicópteros y con los que el Ministerio del Interior prevé hacer la diferencia. Solo uno de los tres que llegaron en marzo tiene toda la tecnología y por eso su salida tuvo que ser autorizada por Defensa de Estados Unidos.

A la tecnología, el Ministerio del Interior prevé sumarle la figura del observador, encargado de coordinar desde el aire los operativos. En el caso de los observadores, éstos recibirán una compensación mensual por las tareas de $ 10.000 según se estipuló en el Presupuesto.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi ha dicho en el caso de los operativos de saturación la visión aérea es clave porque se puede detectar si ante la presencia policial alguien corre y, por tanto, es sospechoso, o si se esconden o escapan, algo que desde la tierra es imposible ver si eso ocurre a 1.000 metros en medio de pasajes.

En una persecución, además, se puede marcar la matrícula de una moto a seguir y por más que el helicóptero la "pierda de vista" la cámara continuará registrándolo. Los Robinson alcanzan 212 kilómetros por hora.

Las unidades adquiridas, asimismo, cuentan con una antena parabólica capaz de transmitir en vivo a 80 kilómetros lo que puede ser registrado desde el Centro de Comando Unificado o un centro de comando móvil. Pero para todo esto se resalta la figura del observador porque es quien podrá coordinar el uso de la tecnología con el despliegue policial en tierra.

La efectividad del uso de los helicópteros en el combate a la inseguridad ya fue testeada por el subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, quien viajó a Los Ángeles donde la policía de esa ciudad utiliza dichos helicópteros.

PERÍODO 2015-20.

Camino a bajar las rapiñas en un 30%.

El gobierno mantiene el compromiso electoral del presidente Tabaré Vázquez de reducir en un 30% las rapiñas en el período 2015-2020. Recientemente producto de la intensificación del patrullaje con 1.000 policías con flexibilidad horaria y un refuerzo en la Guardia Republicana, según el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se logró una baja global del nivel de rapiñas de 11% en los últimos 12 meses a abril. Así lo expresó el ministro en un almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing. Bonomi planteó que la caída de las rapiñas se produce especialmente en el departamento de Canelones. El gobierno pretende además sumar 2.000 cámaras en todo el país de las cuales el 50% estará en Canelones. En el período que va de 2010 a 2015 las rapiñas crecieron en Uruguay a un promedio anual de 10%. Actualmente el 94,4% de las rapiñas se concentran en Montevideo y Canelones.

Robinson 44 Raven II: el gobierno compró 3 a EE.UU. Foto: Wikipedia

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