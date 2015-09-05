Batalla a pedradas con la Policía

El juez penal Roberto Timbal liberó a dos de los tres detenidos acusados de matar de un disparo en el pecho al pizzero Marcelo Pérez mientras el comerciante gritaba: "Llévense todo".

Un tercer detenido, que ya era indagado en otra sede por otros delitos, fue remitido. Sin embargo, Timbal consideró que este sujeto no estaba vinculado al crimen de Pérez.

De todas maneras, la investigación judicial y policial sobre el crimen continúa, dijeron a El País fuentes del caso.

Mientras Timbal interrogaba a los detenidos, unas cincuenta personas protestaban en la Ruta 5 a la altura del kilómetro 8,500 pidiendo que la Justicia los declarara inocentes.

Los manifestantes también cortaron el puente de la avenida Luis Batlle Berres situado por encima de la Ruta 5 (Barrio Sarandí).

La movilización comenzó a las 16:30 horas. Con carteles y cánticos, los manifestantes reclamaban ante la "injusta" detención de una persona, quien en el momento de la protesta declaraba frente al juez penal Roberto Timbal.

El comando de la Zona IV (Cerro y barrios aledaños) solicitó apoyo a fuerzas de choque de la Guardia Republicana para liberar ambas vías de tránsito. En un principio, efectivos de la Zona IV intentaron entablar una negociación con los manifestantes para que liberaran la ruta por medios pacíficos.

Sin embargo, un grupo numeroso de personas continuó quemando cubiertas y el comando de la Zona IV ordenó el desalojo de ambas vías de tránsito. En ese momento, se produjo una refriega entre manifestantes y la Policía.

Tres jóvenes fueron detenidos por los desmanes.

Enormes cascotes cayeron sobre móviles de la Guardia Republicana y la Zona IV. Al lugar también concurrieron como apoyo unidades del Grupo de Reserva Táctica (GRT).

Sobre las 18:00 la Guardia Republicana y seccionales de la zona desarmaron el piquete. Posteriormente, bomberos apagaron las cubiertas incendiadas y las tiraron hacia las cunetas.

En tanto, la Policía Caminera estuvo en el lugar desviando el tránsito durante todo el corte. Los vehículos que ingresaban a Montevideo fueron desviados por avenida Millán y los que salían de la capital los desviaban por la Ruta 1 para que después retomaran la Ruta 5, dijo a El País la vocera de Policía Caminera, Jenifer de León.

Mientras las cubiertas aún humeaban, unos 15 móviles policiales y camionetas cargadas de efectivos policiales pertenecientes a distintas unidades de la Jefatura de Montevideo arribaron al barrio Sarandí por Luis Batlle Berres.

Los móviles estacionaron al costado de la avenida. Poco después, en una reunión informal, el comando de la Zona IV explicó a los oficiales de las unidades presentes en qué consistía el plan de saturación para la zona.

Minutos más tarde, una decena del cuerpo de motociclistas "Águilas" de la Guardia Republicana arribó al lugar. A las 19.30 horas, ya caída la noche, patrulleros y camionetas cargadas con efectivos comenzaron a patrullar el barrio Sarandí en una estrategia disuasoria.

El lunes 31, vecinos y comerciantes del pizzero ultimado en la rapiña frente a su esposa e hijo señalaron a El País que la presencia policial es muy escasas en la zona.

El martes 1º, medio millar de vecinos marcharon en Nuevo París, a la hora del crepúsculo, en una demostración de congoja e indignación por el asesinato de Marcelo Pérez.

En la protesta, varios vecinos se quejaron de la inseguridad existente en varios barrios de Montevideo y cuestionaron al gobierno por las continuas muertes de trabajadores a manos de la delincuencia (ver página B2). Fuentes policiales dijeron a El País que se intenta realizar un patrullaje preventivo pero advirtieron que la jurisdicción de la Zona IV es enorme y comprende barrios populosos (Cerro, La Teja, Nuevo París, Santa Catalina, entre otros).

Investigación.

El sospechoso de ser autor del asesinato del dueño de una pizzería fue apresado el jueves 3, durante un operativo realizado por personal de la Unidad de Análisis de Delitos Complejos de la Jefatura de Montevideo.

Según informó la Policía, el procedimiento se realizó en la zona de Luis Batlle Berres y Camino de las Tropas, en el barrio Sarandí, donde ayer ocurrieron las protestas. Funcionarios de la citada repartición lograron determinar que en ese barrio se domiciliaba uno de los sospechosos del asesinato del propietario de la pizzería.

Con una orden de allanamiento, ingresaron al inmueble y lo capturaron, trasladándolo a dependencias de la Jefatura. El detenido, mayor de edad, fue reconocido por cinco testigos, informaron fuentes policiales.

Clima raro.

La sucesión de hechos violentos —saqueos a un supermercado, motines en cárceles, fugas de hogares y homicidios de trabajadores— ocurridos en los últimos 15 días, genera preocupación en integrantes del Poder Judicial. "Hay un clima raro", dijo una operadora judicial a El País. Otra fuente señaló que llama la atención la sucesión de hechos violentos a seis meses de asumir el actual gobierno. "Está todo muy extraño. La inseguridad es grande", dijo.

Un operador judicial dijo que los distintos hechos violentos no tienen un hilo conductor y son una coincidencia de sucesos que tienen que ver con la situación general del país.

Agregó que este es un período complejo: el primer año del gobierno, cuando se discute el presupuesto para el quinquenio. "El gobierno advirtió que la economía no va a crecer como lo venía haciendo. Eso facilita el ambiente confrontativo. Pero son todos hechos fortuitos", dijo el operador judicial.

Protesta.

Más de 20 cubiertas fueron quemadas ayer en el corte total de la Ruta 5 y de la avenida Luis Batlle Berres por parte de unos 50 manifestantes que reclamaban por la liberación de dos personas detenidas por la Policía. Estos individuos fueron acusados de haber ultimado al pizzero Marcelo Pérez durante una rapiña. La protesta, que fue reprimida por la fuerza por parte de efectivos de choque, dejó restos de cubiertas quemadas en las cunetas y una enorme mancha de hollín sobre la ruta. A las 20 horas de ayer, policías de diversas reparticiones efectuaron un operativo de saturación en el barrio Sarandí.

Cortaron la Ruta 5. Foto: F.Ponzetto.

Grupos de choque disuadieron manifestación; liberan a sospechosos EDUARDO BARRENECHE